اعتقال 3 فلسطينيين في رهط بحوزتهم ذخيرة مسروقة بعد تسللهم من غز

تمكنت قوات الشرطة الإسرائيلية وشرطة حرس الحدود، بالتعاون مع وحدة التحقيق الخاصة في منطقة النقب، من اعتقال ثلاثة فلسطينيين دخلوا إلى إسرائيل بشكل غير قانوني في السابع من أكتوبر . وأثناء عملية الاعتقال في مدينة رهط، تم ضبطهم وهم بحوزتهم ذخيرة وعيارات نارية مسروقة، وتم تحويلهم على الفور للتحقيق لدى جهاز الشاباك.

ويأتي هذا الحادث في سياق الجهود المستمرة لمنع تسلل عناصر مسلحة من قطاع غزة إلى الأراضي الإسرائيلية، وأكدت الشرطة أن المعتقلين في الحادث الأخير ليسوا من عناصر "وحدات النخبة"، وإنما دخلوا البلاد بطرق غير قانونية وبحوزتهم أسلحة وذخيرة، دون أن يسفر الاعتقال عن أي إصابات.