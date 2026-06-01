مقتل ضابط طبيب إسرائيلي بهجوم مسيرة مفخخة قرب قلعة الشقيف جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، مقتل النقيب الطبيب أوري يوسف سيلفستر (30 عاماً) من تل أبيب، إثر إصابته بطائرة مسيّرة مفخخة تابعة لحزب الله قرب قلعة الشقيف (البوفور) في جنوب لبنان.

وأوضح الجيش أن سيلفستر كان يشغل منصب طبيب كتيبة "شاكيد" التابعة للواء غفعاتي، مشيراً إلى أن الهجوم أسفر أيضاً عن إصابة خمسة جنود آخرين، بعضهم في حالة خطيرة.

ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان مقتل الرقيب أول آدم تسرفاتي (20 عاماً) من مدينة روش هاعين، وهو مقاتل في وحدة "ماغلان"، جراء هجوم آخر بطائرة مسيّرة استهدف قوة إسرائيلية في منطقة يحمور جنوب لبنان.

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، وقع الهجوم الثاني خلال ساعات الليل، حيث قدمت الطواقم الطبية العلاج الأولي للمصابين قبل نقلهم إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة.

وتسلط هذه الهجمات الضوء على تصاعد استخدام الطائرات المسيّرة المفخخة في المواجهات على الجبهة الشمالية، وسط تقديرات إسرائيلية تشير إلى تطور قدرات حزب الله في تشغيل مسيّرات مزودة بأنظمة تصوير ورصد متقدمة تتيح تنفيذ هجمات دقيقة حتى في ظروف الليل.

ويأتي ذلك في ظل استمرار التوتر العسكري على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مع تزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة بين الجانبين.