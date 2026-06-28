حملة واسعة في بغداد.. اعتقال سياسيين وبرلمانيين عراقيين بشبهات فساد

أفادت وسائل إعلام عربية بوقوع موجة اعتقالات طالت سياسيين وأعضاء بارزين في البرلمان العراقي داخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، في إطار تحقيقات مرتبطة بملفات فساد.

وبحسب ما أورده موقع وصحيفة "العربي الجديد"، فإن الحملة تُجرى بإشراف رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، ضمن تحركات حكومية تستهدف فتح ملفات فساد ومحاسبة مسؤولين وشخصيات سياسية.

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وأشارت التقارير إلى أن قائمة الموقوفين تضم شخصيات سياسية بارزة، من بينها مسؤول رفيع المستوى على الأقل، دون الكشف حتى الآن عن تفاصيل إضافية حول هويات المعتقلين أو طبيعة التهم الموجهة إليهم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتابع فيه الأوساط السياسية العراقية التحركات الحكومية الجديدة، وسط ترقب لتداعياتها على المشهد السياسي الداخلي.