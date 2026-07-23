دعا الوزير الإسرائيلي عميحاي شيكلي، اليوم (الخميس) إلى الإغلاق الفوري للقنصلية التركية في القدس، في أعقاب بحث جديد لمركز القدس للسياسات التطبيقية (JCAP)، الذي يدعي أن أنقرة تروج لاستراتيجية طويلة الأمد لتوسيع نفوذها في المدينة والمنطقة.

البحث، الذي يحمل عنوان "خطة المراحل التركية لاحتلال القدس - الطموحات العثمانية الجديدة وعقيدة الإخوان المسلمين"، يعرض رؤية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي ترى في القدس هدفًا استراتيجيًا مركزيًا ضمن رؤية إقليمية أوسع.

وفقًا لمؤلفي البحث، تعمل تركيا في عدة ساحات في آن واحد: توسيع نشاطها في القدس من خلال مؤسسات ثقافية، جمعيات، منح دراسية ومساعدات اقتصادية، تعزيز علاقاتها مع حماس، تعميق نفوذها في قطاع غزة، إلى جانب تموضع عسكري في شمال سوريا وزيادة تدخلها في لبنان.

وزُعم في البحث أيضاً أن أنقرة تتيح لكبار مسؤولي حماس العمل من أراضيها، وتنسق بينهم وبين جهاز الاستخبارات التركي (MIT)، بحسب التقرير. بالإضافة إلى ذلك، يصف البحث سيناريو مصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية، قد تسعى تركيا في إطاره للعب دور مركزي في القدس والأماكن المقدسة.

يُخصص فصل خاص في البحث لنشاط القنصلية التركية في القدس، والتي بحسب الباحثين تُعتبر مركزًا لتعزيز السياسة التركية تجاه السلطة الفلسطينية، والمنظمات الإسلامية، والجمعيات المحلية.

على خلفية النتائج قال شيكلي: "في ضوء البحث أكرر دعوتي لإغلاق القنصلية التركية وطرد كل وجود حكومي تركي، بما في ذلك قنوات التلفزيون الحكومية". وبحسب قوله، لا مكان لاستمرار نشاط هيئة دبلوماسية تدعي أنها تعمل ضد سيادة إسرائيل في القدس وتروّج لمصالح حماس والنظام التركي.