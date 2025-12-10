التحقيق مع رئيس وحدة لاهف 433 - والعلاقة مع منظمة الإجرام بكري | تفاصيل جديدة

تشتبه إدارة التحقيقات الجنائية في أن رئيس وحدة لاهاف 433، المفتش مني بنيامين، وعد رئيس بلدية الناصرة السابق علي سلام بأنه سيوفر له معلومات شرطية حول قضايا مختلفة. لم ينكر بنيامين ذلك خلال التحقيق، لكنه قدم تفسيرات له.

وترى الشرطة الآن أن العلاقة بين بنيامين وسلام كانت علاقة صداقة. وخلال التحقيق، وُجهت انتقادات لبنيامين لحضوره مناسبات عائلية خاصة بسلام، بينما ادعى بنيامين أن علاقتهما كانت "مهنية فقط". ولا خلاف على أن بنيامين لم يُبلغ سلام بالتحقيق السري الذي يجري ضده.

بعد استجواب ثلاثة ضباط شرطة إضافيين اليوم في قضية الفساد في بلدية الناصرة، بمن فيهم ضابط كبير، ترى إدارة التحقيقات الجنائية أن الأحداث تمثل تسللاً لمنظمة "بكري" الإجرامية إلى الشرطة.

للتذكير، أُلقي القبض على سلام الليلة الماضية في حملة مداهمات أمنية واسعة النطاق في منطقة الناصرة، أسفرت أيضاً عن اعتقال عدد من الشخصيات البارزة في منظمات إجرامية داخل المدينة ومحيطها. ويُشتبه في تورط هؤلاء الأشخاص في تحويل مبالغ طائلة من المال إلى أعضاء منظمة "بكري"، مما ألحق ضرراً بالغاً بالوضع الاقتصادي لمدينة الناصرة ومستوى معيشة سكانها.