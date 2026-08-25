الطائرات الورقية تهدد بإسقاط خريطة الطريق إلى غزة، هكذا أفيد الاثنين في القناة العبرية. في مجلس السلام وكذلك مصادر سياسية يؤكدون - منح الوسطاء ثلاثة أيام لمعالجة الموضوع قبل أن توسع إسرائيل ردودها. في غضون ذلك، يقوم الجيش الإسرائيلي بتحديث بأن الطائرات الورقية هي جزء من محاولة حماس لتسخين الجبهة.

وفقًا للمصادر في مجلس السلام، الحديث يدور عن تحدٍ معقد: "من الصعب جدًا التعامل مع شيء يمكن لكل طفل أن يصنعه بنفسه". ويؤكدون هناك على حقيقة أنه حتى الآن لم يُستخدم سلاح أو وسائل حارقة في إطار أحداث الطائرات الورقية.

كما ذكر، إثر التوجه الإسرائيلي والضغط من مجلس السلام، فإن الحدث حالياً قيد المعالجة من قبل الوسيطات - مصر، تركيا وقطر - اللاتي يُطلب منهن ممارسة الضغط على حماس لوقف إطلاق الطائرات الورقية.

أمس، حذر رئيس الحكومة الإسرائيلي نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس من أنه إذا لم تتوقف عمليات الإطلاق فورًا، فسنشهد توسيعًا لعمليات الاغتيالات وأيضًا إخلاء السكان من مناطق الإطلاق. وفي هذا السياق، وجه المجلس أصابع الاتهام تحديدًا نحو إسرائيل، مدعيًا أنها لا تلتزم باتفاق النقاط العشرين، وبذلك لا تتيح دفع حماس إلى زاوية نزع السلاح.