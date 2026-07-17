من هو آندي برنهام الذي يتولى رئاسة الحكومة البريطانية؟

عين اليوم (الجمعة) آندي بورنهام، رئيس وزراء مانشستر السابق، بشكل رسمي ليحل محل كير ستارمر كرئيس حزب العمال البريطاني. وبناءً على ذلك، سيتولى بورنهام منصب رئيس الوزراء يوم الاثنين المقبل.

اختيار بيرنهام لهذا المنصب جاء بعد أن حصل على دعم 349 من أعضاء البرلمان من حزب العمال، ولم ينافسه أحد آخر من الحزب، ما أدى إلى فوزه بشكل تلقائي. سيكون بيرنهام رئيس وزراء بريطانيا السابع في العقد الأخير.

في إسرائيل يشعرون بالقلق من انتخاب آندي بيرنهام للمنصب، وذلك بسبب تصريحاته ضد إسرائيل، حيث ألمح إلى نيته اتباع خط أكثر تشددًا بكثير من خط ستارمر، الذي اعترفت حكومته بالدولة الفلسطينية.

برنهام اعتذر عن أن حزب العمال كان بطيئًا في دعوته لوقف إطلاق النار في حرب غزة، ووصف معاناة الفلسطينيين بأنها "ندبة على ضميرنا جميعًا"، وأعلن أنه سيفحص فرض عقوبات إضافية على إسرائيل إلى جانب حظر التجارة مع المستوطنات.

إلى جانب ذلك، شدد على أنه يدين بشدة هجوم حماس، وأعرب عن قلقه من تصاعد معاداة السامية في بريطانيا، وأوضح أن المطالبة بمساءلة حكومة نتنياهو لا تتعارض مع محاربة معاداة السامية.