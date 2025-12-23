تقرير ميداني: رغم موسم الأعياد، بيت لحم بلا سياح والتجار ينتظرون

أعد مراسلنا فراس حسن تقريرًا ميدانيًا رصد خلاله أجواء العيد والأنشطة التجارية في مدينة بيت لحم، فكانت الصورة صادمة للتجار والزوار على حد سواء.هذا التقرير يمكنكم متابعته أعلاه

يصف شريف علي، صاحب متجر للهدايا التذكارية، حركة التجارة بأنها "لا يوجد أي نشاط تجاري… المدينة خالية فعليًا من السياح"، رغم اقتراب موسم الأعياد المسيحية.

وكان من المتوقع أن تشهد المدينة، خاصة حول كنيسة المهد وأسواق المدينة القديمة، نشاطًا تجاريًا مزدهرًا، إلا أن الواقع على الأرض مختلف تمامًا.

فرغم انتهاء حرب غزة، يرى بعض التجار أن الوضع لا يزال هشًا وغير مضمون، وسط مخاوف أمنية وسياسية مستمرة تعيق انتعاش الحركة التجارية.

ويربط آخرون أي تحسن محتمل بالسماح بعودة العمال الفلسطينيين للعمل في إسرائيل، ما قد يعزز الحركة الشرائية الداخلية والخارجية. إلا أن هذا الانتعاش يبقى مرتبطًا بالمناخ الأمني والسياسي المتقلب في المنطقة، ما يجعل توقعات موسم الأعياد هذا العام غامضة.