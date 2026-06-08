لائحة اتهام ضد قاصر إسرائيلي بعد التنكيل بكلبة في قرية فلسطينية

قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، لائحة اتهام ضد فتى يبلغ من العمر 16 عاماً من سكان مستوطنة معاليه أدوميم القريبة من القدس، على خلفية اتهامه بالتنكيل بكلبة داخل قرية عطارة الفلسطينية شمال رام الله.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، بدأت التحقيقات بعد انتشار مقطع مصور خلال شهر مايو\أيار الماضي يُظهر المشتبه به وهو يعتدي بعنف على الكلبة مستخدماً عصياً خشبية داخل فناء منزل فلسطيني.

وأفادت الشرطة بأنها فتحت تحقيقاً فور تلقي البلاغ، واستمعت إلى إفادة صاحب الكلبة، قبل أن تتمكن من تحديد هوية المشتبه به واعتقاله بعد نحو أسبوعين من الواقعة.

ووفق ملف التحقيق، تعرضت الكلبة لإصابات خطيرة في الرأس وأجزاء أخرى من جسدها نتيجة الاعتداء، فيما أشارت السلطات إلى أن المتهم التزم الصمت خلال معظم جلسات التحقيق.

من جانبه، وصف قائد شرطة منطقة الضفة الغربية الحادثة بأنها "صادمة وقاسية"، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعاملت معها بجدية بهدف تقديم المسؤول عنها إلى العدالة.