تقرير صادم: المجتمع العربي في إسرائيل يسجل أعلى معدل جرائم قتل عام 2025 | معطيات

كشف تقرير مبادرات "إبراهيم" لعام 2025 أن العام الحالي شهد أعلى معدل جرائم قتل في المجتمع العربي داخل إسرائيل منذ بدء التوثيق، إذ قُتل 252 شخصًا في 218 حادثة عنف وجريمة، مقارنة بـ230 قتيلًا في 2024.

وأشار التقرير إلى أن معظم الضحايا من الشباب بين 18 و40 عامًا، مع تركيز كبير بين الفئة العمرية 18–30، فيما قُتلت 23 امرأة، وهو أعلى رقم مسجل للنساء، بعضهن ضحايا للعنف الأسري وأخريات للعنف المرتبط بالجريمة المنظمة.

كما أظهر التقرير ارتفاعًا في الوفيات أثناء عمليات الشرطة، مع تسجيل 12 قتيلًا خلال تدخلات أمنية، ما أثار تساؤلات حول مدى استخدام القوة المفرط.

المدن الأكثر تضررًا كانت اللد، الناصرة، رهط والرملة، حيث سجلت اللد أعلى عدد من القتلى للعام الثالث على التوالي.

وأكد مدراء مبادرات "إبراهيم" أن هذه الأرقام تعكس فشل الحكومة في إدارة ملف الجريمة والعنف، داعين إلى استراتيجيات شاملة تشمل تعزيز الشفافية، الوقاية، التطبيق القانوني الفعّال، ومكافحة الجذور الاجتماعية للجريمة.