أزمة بين السعودية والإمارات على الأراضي اليمنية: أفادت شبكة ABC ووكالات أنباء أخرى ليلة أمس (الثلاثاء) بشن سلاح الجو السعودي هجوماً غير مسبوق على مدينة المكلا الساحلية، استهدف شحنة أسلحة قادمة من الإمارات.

وبحسب التقارير، أكدت السعودية قصفها للميناء رداً على وصول شحنة أسلحة كانت موجهة إلى قوات المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالية، المدعومة عسكرياً واقتصادياً من الإمارات.

وجاء في البيان السعودي أن الشحنة وصلت من ميناء الفجيرة الإماراتي، وأن الهجوم كان بهدف تحييد "تهديد للأمن والاستقرار" ومنع تسليح القوات بمصفحات ومركبات قتالية تم إنزالها من السفن. وأعربت السعودية في بيانها عن خيبة أملها من ضغط الإمارات على الانفصاليين الجنوبيين في اليمن للقيام بعمليات عسكرية على حدودها. كما حذرت من انتهاك أمنها الوطني وأشارت إلى أن ذلك خط أحمر سترد عليه.

في وقت لاحق، أعلن رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، رشاد العليمي، أن جميع قوات الإمارات العربية المتحدة يجب أن تغادر اليمن خلال 24 ساعة. ورداً على ذلك، أفادت السعودية أن على الإمارات الامتثال لدعوة العليمي، وأعربت عن أملها في أن تتخذ الإمارات الخطوات اللازمة للحفاظ على العلاقات الثنائية.

الحدث يشير إلى تصعيد دراماتيكي في التوتر بين الرياض وأبو ظبي، الحليفان السابقان اللتان حاربتا معًا ضد الحوثيين، لكنهما تدعمان الآن أطرافًا متنافسة داخل المعسكر المناهض للحوثيين.

أفادت مصادر في المنطقة أن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي، التي ترفع علم جنوب اليمن، سيطرت مؤخراً على محافظات في شرق البلاد، مما أدى إلى رد فعل سعودي حاد.

لم يصدر بعد تعليق رسمي من الإمارات العربية المتحدة.