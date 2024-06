للمرة الثانية: الحوثيون يغرقون ناقلة فحم في البحر الأحمر

بعد أيام قليلة من الهجوم الذي شنه الحوثيون في اليمن، غرقت ناقلة فحم، مما أدى على ما يبدو إلى مقتل بحار كان على متنها، حسبما أفادت تقارير في وقت سابق اليوم (الأربعاء). وهذه هي السفينة الثانية من هذا النوع التي تغرق في الحرب ضد الحوثيين

ويمثل غرق السفينة في البحر الأحمر ما يبدو أنه تصعيد من جانب الحوثيين في قتالهم للسفن عبر الممر البحري، وذلك على خلفية الحرب في غزة. والسفينة توتور Tutor التي ترفع العلم الليبيري مملوكة لليونان وتعمل في البحر الأحمر، وفقًا لمركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني.

