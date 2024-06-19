للمرة الثانية: الحوثيون يغرقون ناقلة فحم في البحر الأحمر

بعد أيام قليلة من الهجوم الذي شنه الحوثيون في اليمن، غرقت ناقلة فحم، مما أدى على ما يبدو إلى مقتل بحار كان على متنها، حسبما أفادت تقارير في وقت سابق اليوم (الأربعاء). وهذه هي السفينة الثانية من هذا النوع التي تغرق في الحرب ضد الحوثيين

ويمثل غرق السفينة في البحر الأحمر ما يبدو أنه تصعيد من جانب الحوثيين في قتالهم للسفن عبر الممر البحري، وذلك على خلفية الحرب في غزة. والسفينة توتور Tutor التي ترفع العلم الليبيري مملوكة لليونان وتعمل في البحر الأحمر، وفقًا لمركز عمليات التجارة البحرية التابع للجيش البريطاني.

https://twitter.com/i/web/status/1802041054931157181 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

التقديرات هي أن السفينة غرقت، ووفقا للشهادات شوهد حطام بحري ونفط بالمكان الأخير الذي تم فيه التبليغ عن مكانها، ولم يصدر أي تعقيب حتى الآن من الجيش الأمريكي على ما قيل.

تجدر الإشارة إلى أنه في تقرير نشرته مؤخرا وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية، جاء أن شحن الحاويات عبر البحر الأحمر انخفض بنسبة 90% منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وذلك عقب الهجمات. ولنتذكر أن حوالي 15% من حركة المرور البحرية في العالم تتدفق عبر هذا الممر.