المرصد السوري يحذر: انفجارا دمشق يفجران موجة تحريض غير مسبوقة ضد الأقليات

شهدت العاصمة السورية دمشق موجة واسعة من التحريض وخطاب الكراهية على منصات التواصل الاجتماعي عقب الانفجارين اللذين استهدفا محيط وزارة السياحة وفندق "فورسيزون" وسط المدينة، وأسفرا عن إصابة نحو 20 شخصًا، بينهم معاون وزير السياحة وعدد من عناصر الشرطة، وفق ما أفاد به المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن الحادثة تحولت سريعًا إلى مادة للتراشق السياسي والتحريض، حيث تداولت حسابات وصفحات مؤيدة للحكومة الانتقالية منشورات تضمنت اتهامات مباشرة لمكونات سورية، بينها الأكراد والعلويون، إلى جانب استهداف نساء عبر حملات تشكيك واتهامات بالعمالة وتحميلهن مسؤولية الخروقات الأمنية.

وبحسب المرصد، اتسمت المنشورات المتداولة بلغة تهديد ووعيد، وتضمنت دعوات مؤجلة إلى "المحاسبة" بعد انتهاء بعض المناسبات أو مغادرة "الضيوف"، وهو ما أثار مخاوف من إمكانية استغلال التفجيرين لتبرير أعمال انتقامية أو انتهاكات بحق مدنيين ينتمون إلى مكونات مختلفة.

ويرى مراقبون أن تصاعد الخطاب التحريضي عقب الحوادث الأمنية يهدد بتعميق الانقسامات المجتمعية في سوريا، ويزيد من حالة الاحتقان في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المعقدة التي تشهدها البلاد.

ويحذر ناشطون حقوقيون من أن انتشار خطاب الكراهية عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد يسهم في تأجيج التوترات الداخلية، داعين إلى فتح تحقيق شفاف في ملابسات الانفجارين، ومحاسبة المسؤولين عنهما، ومنع استغلال الحادثة للتحريض أو استهداف أي مكون من مكونات المجتمع السوري.