وزير الخارجية التركي يهاجم نتنياهو: "قاتل ومرتكب إبادة جماعية"

هاجم وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بلهجة حادة، واصفًا إياه بـ"القاتل" ومرتكب "الإبادة الجماعية"، في أحدث تصعيد في الخطاب التركي تجاه إسرائيل.

وجاءت تصريحات فيدان في إسطنبول على هامش اجتماع اللجنة الاستراتيجية والأمنية التابعة للتحالف الدفاعي المشترك بين تركيا وباكستان والسعودية، المعروف باسم "تحالف مكة"، حيث صعّد الوزير التركي انتقاداته لنتنياهو وسياسات الحكومة الإسرائيلية.

وبحسب وكالة الأنباء التركية الرسمية "الأناضول"، قال فيدان إن نتنياهو "أصبح عدوًا مشتركًا للإنسانية والمجتمع الدولي والأمن العالمي"، مضيفًا أنه لا ينبغي التعامل معه بجدية في المرحلة الحالية.

ودعا وزير الخارجية التركي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية تجاه نتنياهو، محذرًا من أن ما وصفه بالتهديد الإسرائيلي لا يقتصر على تركيا، بل يمتد إلى الأمن العالمي. وقال إن "التفكير في أن هذه مشكلة تركيا وحدها هو خطأ كبير".

كما طالب فيدان القوى الدولية بالتحرك لوقف نتنياهو، معتبرًا أن استمرار ما وصفه بـ"الإبادة الجماعية" يشكل خطرًا على المنطقة وإسرائيل والشعب اليهودي والعالم بأسره.

وتأتي تصريحات فيدان في سياق تصعيد متواصل في الموقف التركي تجاه إسرائيل، إذ اتخذت أنقرة خلال الفترة الماضية سلسلة من الخطوات السياسية والاقتصادية، من بينها فرض قيود تجارية ودعم إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية.

ويُنظر إلى اجتماع التحالف الدفاعي في إسطنبول، الذي يجمع تركيا وباكستان والسعودية، باعتباره منصة إضافية لأنقرة لتعزيز تحركاتها الدبلوماسية في المنطقة وتنسيق مواقفها مع شركائها بشأن القضايا الإقليمية.