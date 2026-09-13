أردوغان إلى سوريا قريبًا.. فيدان يكشف هدف الزيارة ويهاجم إسرائيل

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور سوريا قريبًا، في خطوة قال إنها تهدف إلى تعزيز العلاقات بين أنقرة ودمشق وتطوير التعاون بين البلدين.

وقال فيدان إن تركيا تبذل كل ما في وسعها من أجل تطوير العلاقات التركية السورية، مؤكدًا أن أنقرة تسعى إلى دعم مسار إيجابي في دمشق وتعزيز التعاون معها.

وفي تصريحات تناولت الوضع في سوريا، اتهم فيدان إسرائيل بـ**«الإضرار المستمر باستقرار سوريا»**، معتبرًا أن هذه السياسة تخدم، بحسب تعبيره، مصالح «قوى إرهابية» في المنطقة.

وأضاف أن السياسة الإسرائيلية تمثل، من وجهة نظره، «أكبر عقبة أمام التطورات الإيجابية في دمشق»، في إشارة إلى التوتر المتزايد بين أنقرة وتل أبيب بشأن التطورات الأمنية والسياسية في سوريا.

وتأتي تصريحات فيدان في ظل مساعٍ تركية لتعميق العلاقات مع الإدارة السورية الجديدة، وتعزيز التنسيق بين أنقرة ودمشق في الملفات الأمنية والسياسية، بالتزامن مع استمرار التوتر حول الدور الإسرائيلي في سوريا.

ومن شأن زيارة أردوغان، في حال إتمامها، أن تشكل محطة بارزة في مسار العلاقات بين البلدين، خصوصًا في ظل التحولات التي تشهدها سوريا والتنافس الإقليمي على النفوذ فيها.