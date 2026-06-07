ما قصة استدعاء حسان عقاد؟ حملة تبرعات تشعل جدلا في سوريا

أعلن صانع المحتوى السوري حسان عقاد أن إدارة المباحث الجنائية في دمشق طلبت منه مراجعة فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، على خلفية حملة أطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمتابعة التبرعات التي أعلن عنها عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة ولم تُسدَّد، بحسب قوله.

وأوضح عقاد أن الحملة، التي حملت عنوان "هاتوا الفلوس اللي عليكو"، تناولت تعهدات مالية أُعلنت خلال مبادرات دعم وإعادة إعمار، مشيراً إلى أنه أوقف نشر بيانات جديدة مرتبطة بالحملة بعد تلقيه تهديدات واتصالات رسمية تطلب منه مراجعة جهات مختصة.

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وأضاف أن دائرة الشؤون القانونية في وزارة الإعلام السورية الانتقالية طلبت منه التوقف عن النشر مؤقتاً ومراجعتها خلال الأيام المقبلة، وفق ما نشره عبر حساباته الرسمية.

وأثارت القضية تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت الآراء بين مؤيدين للحملة باعتبارها مطالبة بالشفافية والوفاء بالتعهدات المالية، وبين من رأوا ضرورة ترك هذه الملفات للجهات الرسمية المختصة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتزايد فيه النقاشات حول ملفات التبرعات والمساهمات المالية المخصصة لبرامج الدعم وإعادة الإعمار في سوريا، وسط دعوات لتعزيز الشفافية والمساءلة