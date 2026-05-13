كشفت تقارير إسرائيلية أن بنيامين نتنياهو عقد مؤخرًا لقاءً مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد ،في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واحتمالات تجدد المواجهة مع إيران.

وبحسب مصادر إسرائيلية، جرى اللقاء خلال عملية «زئير الأسد»، قبل أن يؤكد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي لاحقًا انعقاد الزيارة، معتبرًا أنها شكّلت «اختراقًا تاريخيًا» في العلاقات بين إسرائيل والإمارات.

وتركزت المباحثات، وفق التقارير، على تعزيز التنسيق الأمني والعسكري بين الجانبين في مواجهة التهديدات الإيرانية، في ظل تنامي التعاون الدفاعي بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي.

ويأتي اللقاء في وقت تتسم فيه العلاقات العلنية بين إسرائيل والإمارات بحساسية متزايدة منذ اندلاع الحرب في غزة، وسط استمرار التنسيق السياسي والأمني بعيدًا عن الأضواء.

كما أفادت تقارير بأن رئيس جهاز الموساد دادي برنياع أجرى عدة زيارات إلى الإمارات خلال الأشهر الماضية بهدف تنسيق خطوات أمنية مرتبطة بالملف الإيراني، في إطار عملية وصفتها مصادر إسرائيلية بأنها موجهة ضد طهران.

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير غربية عن هجمات استهدفت منشآت داخل إيران خلال الأشهر الماضية، بينها استهداف مصفاة نفط في جزيرة لاوان بالخليج، وسط اتهامات غير مباشرة بوجود دور إماراتي في بعض العمليات، دون صدور تعليق رسمي من أبوظبي.