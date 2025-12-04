قضية مقتل الطالب نبيل أشرف صفية الصادمة: تمديد اعتقال أربعة مشتبهين

تقدم في التحقيق في جريمة قتل الفتى في كفار ياسيف: أعلنت شرطة إسرائيل أنه خلال الليل (بين الأربعاء والخميس) تم اعتقال أربعة مشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت الأسبوع الماضي والتي قُتل فيها الطالب البريء نبيل أشرف صفية (15 عامًا) رميًا بالرصاص، والذي سقط ضحية المسلسل الدموي في الشارع العربي.

اعتقلت الشرطة كما ذُكر المشتبه بهم في قتل الفتى، وذلك في أعقاب إجراءات تحقيق مكثفة - شملت تنفيذ مجموعة متنوعة من الإجراءات التحقيقية السرية والعلنية.

وفقًا لاحتياجات التحقيق ونتائجه، استجابت المحكمة لطلب الشرطة ومددت توقيف المشتبه بهم سكان الجليل الغربي في العشرينات من عمرهم.

كما هو معلوم، في الأسبوع الماضي قُتل نبيل أشرف صفية البالغ من العمر 15 عامًا في قرية يَسيف كما ذُكر. بعد إطلاق النار عليه، تم نقله بحالة حرجة إلى المركز الطبي "الجليل" في نهاريا، وبعد ذلك، حسب مصادر طبية، تم إعلان وفاته في المكان.