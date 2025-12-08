إضراب الساحل السوري: استجابة غير مسبوقة في المناطق العلوية لدعوة الشيخ غزال غزال

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن المناطق ذات الغالبية العلوية في الساحل السوري—وفي مقدمتها اللاذقية وجبلة وطرطوس وصافيتا والدريكيش، إضافة إلى ريف حماة الغربي ومدينة مصياف—تشهد استجابة واسعة وغير مسبوقة للدعوة التي أطلقها رئيس المجلس الإسلامي العلوي الأعلى، الشيخ غزال غزال، للإضراب العام لمدة خمسة أيام.

وبحسب المرصد، بدت الأسواق والمحال التجارية العائدة لأبناء الطائفة في حالة شلل شبه تام منذ صباح اليوم، حيث أُغلقت معظم المتاجر وتوقفت الحركة التجارية والخدمية بشكل شبه كامل. وشمل الإغلاق مراكز وأسواقًا رئيسية في مدن الساحل، في مؤشر على حجم التأييد الشعبي لهذه الدعوة.

ويأتي هذا الإضراب بالتزامن مع التحضيرات الجارية في عدد من المحافظات لإحياء ذكرى “التحرير” وهروب بشار الأسد، إذ تستعد اللاذقية وطرطوس وحماة لتنظيم فعاليات مركزية تُعد الأكبر منذ سقوط النظام، ما يمنح الإضراب بعدًا سياسيًا واجتماعيًا لافتًا.

ووفق المرصد، شهدت قرى وبلدات ريف بانياس الجبل وجبلة والرملة وضاحية تشرين والزقزقانية وعين الراهب وعين الشرقية ومناطق أخرى في ريف طرطوس انتشارًا واسعًا لعبارات تضامنية ورسائل مكتوبة على الجدران تؤيد الشيخ غزال غزال وتؤكد الالتزام بالإضراب، ومن بينها:

“كلنا مع الشيخ غزال غزال.. كلنا مع الإضراب، الإضراب حق وكرامة”

“دم العلوي ليس رخيصًا”

“مستمرون.. لا تراجع”

وأشار المرصد إلى أن دعوة الشيخ للإضراب جاءت كردّ على سلسلة أحداث وصفها أبناء الطائفة بـ“المهينة”، ما جعل هذه الخطوة تعبيرًا عن غضب شعبي وامتدادًا لحراك اجتماعي يتسع داخل الطائفة العلوية خلال الفترة الأخيرة.