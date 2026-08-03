بعد شهرين من مغادرة الموساد.. هذا هو المنصب الجديد لدادي برنياع

رئيس الموساد السابق دادي برنياع ينضم إلى شركة الدفاع الأمريكية أونداس (Ondas) وسيتولى منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس العالمي لشركة أونداس ديفينس. الشركة مُدرجة في ناسداك بقيمة أربعة مليارات دولار. التعيين يأتي بعد شهرين من انتهاء برنياع من منصبه في الموساد - حينها تولى رومان جوفمان المنصب بدلاً منه.

وفقًا لبيان الشركة، في إطار وظيفته سيساعد برنياع في قيادة التوسع الدولي للشركة، في تطوير تقنيات أمنية قائمة على الذكاء الاصطناعي وفي تعميق العلاقات مع الحكومات والجهات الأمنية. في الشركة أشاروا إلى أن خبرة برنياع في قيادة جهاز الموساد وتعزيز الابتكار التكنولوجي "ستعزز تطوير أنظمة الحماية الذاتية للشركة ونشاطها في الأسواق العالمية".

شركة أوندس تطوّر أنظمة أمنية متقدمة، بما في ذلك طائرات بدون طيار وأنظمة ذاتية التشغيل، أنظمة مضادة للطائرات بدون طيار (Counter-UAS)، روبوتات برية، أنظمة استخبارات وبرمجيات قيادة وسيطرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

في بيان الشركة تم التأكيد بشكل صريح أنه ليس لها أي علاقة بالموساد، وأن برنياع لن يستخدم معلومات سرية حصل عليها في إطار وظيفته الرسمية. مع ذلك، فإن الحديث يدور عن حالة أخرى من نفس الظاهرة والاتجاه المعروف لانتقال كبار مسؤولي الأجهزة الأمنية بعد انتهاء مهامهم إلى الصناعات الأمنية.