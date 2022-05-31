إسرائيل تعلن أنه سيتم إلغاء الحجر لمصابي كورونا الشهر المقبل

أكد زرقا أنه إذا مرت بقية عام 2022 دون موجة أخرى من الكوفيد، فستعود الحياة إلى أيام ما قبل كوفيد في عام 2023.

أكد منسق مكافحة كورونا في إسرائيل، سلمان زرقا، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع إلغاء الحجر الصحي الإجباري في المنزل للمصابين بكورونا خلال شهر حزيران/ يونيو المقبل، وذلك إذا ظلت معدلات الإصابة منخفضة.

وقال سلمان زرقا، إن "التوصية ستظل هي بقاء المرضى في منازلهم. لكن لن يكون ذلك إلزاميًا".

واعتبارًا من الآن، سيستمر الحجر الصحي لمدة خمسة أيام على الأقل بعد اختبار كوفيد الإيجابي. ويمكن لأولئك الذين لم تظهر عليهم أعراض لمدة 48 ساعة وكانوا سلبيين في اختبارين كوفيد مغادرة العزلة في اليوم الخامس.

وسجلت إسرائيل، أمس الإثنين، 2295 حالة إصابة بفيروس كورونا، حيث تشير الإحصيائيات أن البلاد خرجت من الموجة الخامسة من الإصابات.

ومع ذلك، أشار سلمان زرقا، إلى أن إسرائيل تستعد لموجة سادسة محتملة من الإصابات، على الرغم من انخفاض عدد الحالات نسبيًا. وأشار إلى القلق من أن سلالة كوفيد شديدة العدوى، مثل متغير دلتا، يمكن أن تعاود الظهور، حسب ما أفاد موقع تايم أوف إسرائيل.

وأكد زرقا أنه إذا مرت بقية عام 2022 دون موجة أخرى من الكوفيد، فستعود الحياة إلى أيام ما قبل كوفيد في عام 2023.

يشار إلى أنه أكثر من 6.1 مليون إسرائيلي حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا، و 4.49 مليون حصلوا على ثلاث جرعات، و 812003 حصلوا على أربع جرعات.