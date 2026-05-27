الاثنين الحاسم: تصويت داخل الكنيست قد يقلب الحسابات السياسية

ستصوّت لجنة الكنيست البرلمانية يوم الاثنين المقبل على مشروع قانون حلّ المجلس في قراءته الأولى، ما يعتبر تقدما في إجراءات تقديم موعد الانتخابات.

وأعلن رئيس الائتلاف الحاكم، رئيس لجنة الكنيست أوفير كاتس (من عضو الليكود اليميني الحاكم)، أن مشروع القانون سيُحال إلى الهيئة في ذات اليوم. ووفقًا للوائح الكنيست، يُمكن طرح مشروع القانون للقراءتين الثانية والثالثة لكي يصبح نافذا، في اليوم نفسه، الذي يُقرّ فيه في قراءته الأولى.

وصرح يوسف جبارين، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة في انتخابات الكنيست: "بأن هناك تقدماً في المحادثات الرامية إلى إنشاء قائمة مشتركة للأحزاب العربية التي تخوض الانتخابات التشريعية في إسرائيل". وأضاف: "مباشرةً بعد عطلة عيد الأضحى الأسبوع المقبل، ستلتقي الأحزاب الأربعة، وآمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاقات وإعلان قائمة واحدة واحدة كما فعلنا سابقاً، وأتوقع أيضاً نجاحاً باهراً لهذه القائمة. إنني أتواصل باستمرار مع المجتمع العربي، ولا أذكر أن الجمهور كان يطالب بهذه القائمة بهذا القدر من التأييد الشعبي".