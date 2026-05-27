صحيفة عبرية تترقب: ماذا سيحدث حين يلتقي مؤيدو الفلسطينيين بمؤيدي إسرائيل في نهائي أوروبي؟

تناولت وسائل إعلام عبرية نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بين ناديي كريستال بالاس ورايو فايكانو من زاوية سياسية مرتبطة بالحرب في غزة والانقسام حول إسرائيل في أوروبا، متجاوزة البعد الرياضي للمواجهة.

ووصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" على صفحتها الالكترونية مباراة النهائي بأنها مواجهة ذات "حمولة سياسية"، معتبرة أن رايو فايكانو يُعرف بمواقف جماهيره المؤيدة للفلسطينيين، حيث تُرفع الأعلام الفلسطينية بشكل متكرر في مدرجاته، فيما أشارت إلى مواقف داعمة لإسرائيل صدرت عن كريستال بالاس عقب هجوم 7 أكتوبر.

وربط التقرير بين ميول جماهير النادي الإسباني اليسارية ومواقف داعمة للفلسطينيين، مستعرضًا هتافات ولافتات سياسية ظهرت في المدرجات خلال الفترة الأخيرة، في مقابل إبراز بيان سابق أصدره النادي الإنجليزي دان فيه هجمات حماس وأعلن تضامنه مع الضحايا الإسرائيليين.

ويعكس تناول بعض وسائل الإعلام العبرية للمباراة كيف باتت الحرب في غزة وانعكاساتها السياسية حاضرة حتى في التغطيات الرياضية، وسط تزايد الربط بين الرياضة والاستقطاب السياسي في أوروبا.