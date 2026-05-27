أُلغيت شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي كانت مقررة صباح اليوم في إطار جلسات محاكمته. ووافق القضاة على طلب نتنياهو إلغاء شهادته، وصدر قرارهم بعد وقت قصير من الموعد المقرر لانتهاء الجلسة.

وكان نتنياهو قد قدم الطلب قبل ساعة ونصف من انطلاق الجلسة في التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي، ما أدى إلى حالة من عدم الوضوح.

وكتبت محاميته، نوعام ميلشتاين، إلى المحكمة أن نتنياهو كان منشغلاً بقضايا سياسية وأمنية حتى وقت متأخر من الليلة الماضية. وطلبت المحكمة من النيابة العامة الرد على طلب رئيس الوزراء بإلغاء شهادته. وأمر القضاة طاقم الدفاع عن نتنياهو بتقديم أسباب مفصلة لطلب الإلغاء بحلول الساعة العاشرة صباحاً.