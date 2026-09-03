بعد الهجوم على الكويت.. صبر الخليج على إيران ينفد والثقة بطهران تتهاوى

قال مسؤول دبلوماسي من دول الخليج، في حديث مع قناة N12، إن الهجوم الإيراني على الكويت أدى إلى تغيير نسبي في نظرة بعض دول المنطقة تجاه طهران، مشيرًا إلى أن "الصبر تجاه إيران بدأ ينفد، والثقة بإمكانية التوصل إلى تفاهمات معها تتلاشى".

وأوضح المسؤول أن دول الخليج تجد نفسها تدفع ثمن استمرار الهجمات الإيرانية بالصواريخ والمسيّرات والتصعيد الإقليمي، في وقت لا تزال فيه مواقف دول الخليج بشأن كيفية التعامل مع طهران غير موحدة. وأضاف أن بعض الدول تواصل البحث عن مسار للتهدئة والتوصل إلى تسوية، بينما تفقد دول أخرى ثقتها بإمكانية الوصول إلى حل مع إيران.

وأعرب المسؤول عن تشاؤمه حيال فرص التوصل إلى تفاهمات طويلة الأمد مع طهران، معتبرًا أن المحاولات السابقة "لم تؤدِ إلى حل مستقر على المدى البعيد ولم تثبت نجاحها". ويأتي ذلك في ظل انقسام خليجي بشأن التعامل مع إيران، بين من يفضل التهدئة والوساطة ومن يتجه نحو موقف أكثر تشددًا.

ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها بادرة حسن نية في إطار المساعي الأميركية للتوصل إلى ترتيبات أكثر استقرارًا بين إسرائيل ولبنان، رغم استمرار الخلافات بشأن وجود حزب الله وسلاحه في جنوب لبنان.