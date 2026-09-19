تركيا توقف رحلات "ماهان إير"، وتلغي ترخيص فرع "بنك ملت" الإيراني في إسطنبول

وسط تصاعد الضغوط الأميركية الرامية إلى تشديد العزلة المالية والاقتصادية على طهران، ألغت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، ترخيص مزاولة النشاط لفرع "بنك ملت" الإيراني في إسطنبول، ونص القرار الذي أوردته "رويترز" والمنشور في الجريدة الرسمية التركية، السبت، على إلغاء ترخيص "الفرع المركزي لبنك ملت في تركيا"، الذي يقع مقره الرئيسي في طهران.

واستندت الهيئة إلى مادة في قانون المصارف تتيح سحب الترخيص إذا اعتُبر استمرار نشاط البنك خطراً على حقوق المودعين أو على أمن النظام المالي واستقراره، من دون أن يورد القرار مخالفات تشغيلية محددة أو يشير مباشرة إلى العقوبات الأميركية.

وفي خطوة موازية، أعلنت شركة "ماهان إير" الإيرانية وقف رحلاتها من طهران وإليها عبر إسطنبول وأنقرة، اعتباراً من 21 سبتمبر، بعد إخطارات تلقتها وكالات السفر استناداً إلى قرارات السلطات التركية.