أعلنت شركة أرامكو السعودية عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من العام، رغم التوترات الأمنية في منطقة الخليج والاضطرابات التي أثرت على طرق شحن الطاقة، وفق ما نقلته تقارير اقتصادية دولية.

وبحسب البيانات، بلغت الأرباح المعدلة للشركة نحو 33.6 مليار دولار، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في ظل تقلبات حادة يشهدها سوق الطاقة العالمي.

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه مضيق هرمز توتراً متصاعداً، ما دفع السعودية إلى تعزيز اعتمادها على بدائل نقل النفط، أبرزها خط الأنابيب الرابط بين الشرق والغرب وصولاً إلى ميناء ينبع على البحر الأحمر.

وأكدت الشركة أن هذا الخط الاستراتيجي وصل إلى طاقته التشغيلية القصوى، ما ساعدها على الحفاظ على تدفقات الإمداد للأسواق العالمية رغم القيود على الملاحة في الخليج.

ورغم انخفاض حجم الشحنات خلال الفترة الماضية، إلا أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً ساهم في تعويض جزء كبير من التراجع، ما عزز الأداء المالي للشركة خلال الربع الأول.

ويعكس هذا الأداء قدرة أرامكو على التكيف مع التحولات الجيوسياسية في أسواق الطاقة، في وقت يشهد فيه قطاع النفط العالمي إعادة تشكيل لموازين العرض والطلب.