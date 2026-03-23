في أعقاب قرار وزارة المواصلات بتقييد عدد المسافرين المغادرين من مطار بن غوريون إلى 50 فقط في كل رحلة، تعلن شركة "أركيع" اليوم (الاثنين) أن المخطط الجديد لا يسمح بإجراء نشاط طيران منتظم، ويشكل، بحسب قولها، إغلاقًا فعليًا لأجواء إسرائيل.

اعتبارًا من اليوم سيتم تشغيل جدول الرحلات كما هو مخطط، بما في ذلك الرحلة المباشرة إلى نيويورك التي ستقلع في الساعة 13:15. ومع ذلك، تستعد شركة أركياع لتغيير كبير في نشاطها: سيتم نقل معظم الرحلات الدولية إلى مطاري العقبة و طابا، كما حدث في بداية الحرب.

في إطار المخطط الجديد، ستعمل رحلات إلى وجهات مركزية، منها نيويورك، بانكوك وهانوي، بكامل طاقتها من مطار العقبة. من المتوقع نشر جدول رحلات محدث لاحقًا.

بالتوازي، ستواصل الشركة تشغيل نشاط محدود من مطار بن غوريون، والذي سيشمل أساسًا رحلات إلى لارنكا وأثينا، والمخصصة للاحتياجات الإنسانية.

في أركيع يؤكدون أن القيود الحالية لا تسمح بتشغيل طبيعي، وأن الشركة لن تستطيع الاختيار بين المسافرين الذين اشتروا التذاكر بالفعل. وجاء في البيان"إنها حالة غير قابلة للتطبيق ولا تتماشى مع قيم الشركة"،

المدير العام لشركة أركياع، عوز برلوفيتش، صرّح: "وفقًا للخطة الحالية لا يمكننا إجراء نشاط طيران منتظم، ومعناها العملي هو إغلاق أجواء إسرائيل. نحن نعمل حسب التعليمات، لكننا نستعد لنقل معظم النشاط إلى العقبة وطبَّا للحفاظ على استمرارية الطيران قدر الإمكان".