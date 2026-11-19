هل توشك فقاعة الذكاء الاصطناعي على الانفجار، أم أننا على أعتاب أكبر ثورة اقتصادية في التاريخ؟ تتجه شركة «أنثروبيك»، مطوّرة روبوت المحادثة «كلود»، إلى طرح عام ضخم وتاريخي في وول ستريت بتقييم يبلغ تريليونًا ونصف تريليون دولار، لتصبح أكبر اختبار لثقة المستثمرين، وستؤثر نتائجه في الاقتصاد العالمي بأسره.

في خضم الثورة التكنولوجية الكبرى التي شهدتها العقود الأخيرة، وفي وقت تسعّر فيه الأسواق الشكوك بشأن الوتيرة السريعة لنمو الذكاء الاصطناعي، تواجه هذه الثورة اختبارًا آخر بالغ الأهمية في الأسواق.

تطرح شركة أنثروبيك، إحدى الشركات الرائدة في سباق الذكاء الاصطناعي والواقفة وراء روبوت المحادثة «كلود»، أسهمها للاكتتاب العام غدًا في طرح قد يصبح أحد أكبر الطروحات في تاريخ البشرية، بتقييم يتجاوز تريليونًا ونصف التريليون دولار.

تأسست أنثروبيك قبل خمس سنوات فقط على يد موظفين سابقين في OPENAI، يتقدمهم الشقيقان داريو ودانييلا أموداي. ومنذ تأسيسها، وضعت أنثروبيك لنفسها هدفًا: تطوير نموذج ذكاء اصطناعي متقدم، على أمل أن يكون أيضًا أكثر مسؤولية وأمانًا من البدائل المتاحة في السوق. وتصل الشركة إلى البورصة بمعدل إيرادات سنوية يتجاوز 80 مليار دولار، ومع ذلك، فإن تقييمها عند الطرح يثير تساؤلات كثيرة.

لكن هذا الطرح، هذا الأسبوع، يمثّل أكثر بكثير من مجرد اختبار لشركة أنثروبيك وحدها. فقد يكون أيضًا اختبارًا أوسع لثقة المستثمرين في ثورة الذكاء الاصطناعي برمّتها.

سواء تجاوزت التوقعات أم لا، فإن السوق يحدد بالفعل أكبر الرابحين من وراء الطرح العملاق. وفي مقدمتهم أمازون وغوغل، اللتان ستمتلكان بعد الطرح نحو 28.4% من أنثروبيك، وصناديق رأس المال الجريء والمستثمرون، ومن بينهم «ساوند فينتشرز» التابعة للممثل أشتون كوتشر وصديقه الإسرائيلي غاي أوزيري، والرئيس التنفيذي السابق لغوغل إريك شميدت، وكيف لا، مؤسسو الشركة، الذين يُتوقع أن يصبحوا جميعًا مليارديرات غدًا، وبالطبع الموظفون، الذين يُتوقع، بحسب التقديرات، أن يحصل كل منهم على عشرات الملايين من الدولارات.