أعلن اتحاد الجاليات اليهودية في أمريكا الشمالية (JFNA) أن صندوق القروض التابع له قدّم تمويلاً تجاوز 240 مليون دولار لصالح 4132 شركة صغيرة في إسرائيل منذ أحداث السابع من أكتوبر. وقد استضاف الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، فعاليةً في مقر إقامته بالقدس يوم الخميس لتكريم هذه المبادرة.

ووفقاً للاتحاد، ساهمت هذه القروض في دعم شركات توفّر ما يقدر بنحو 28 ألف فرصة عمل. وشملت قائمة المستفيدين أصحاب أعمال يخدمون في قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، وشركات نزحت من التجمعات السكنية الحدودية، بالإضافة إلى مؤسسات في قطاعي السياحة والضيافة التي تضررت إيراداتها جراء الحرب.

وكان اتحاد الجاليات اليهودية في أمريكا الشمالية قد أسس "صندوق قروض الشركات الصغيرة في إسرائيل" في الأشهر التي تلت السابع من أكتوبر 2023، وذلك كجزء من "حملة الطوارئ من أجل إسرائيل" التي نجحت في جمع أكثر من 900 مليون دولار. وقد جمع الصندوق بحد ذاته نحو 92 مليون دولار من التبرعات الخيرية، مما ساعد في تأمين تمويل إضافي من البنوك. وأوضح الاتحاد أن هذه الموارد مجتمعة أتاحت تقديم قروض تجاوزت قيمتها 240 مليون دولار.

وتُستخدم المبالغ المُستردة من القروض لتمويل قروض جديدة؛ حيث أشار الاتحاد إلى إعادة إقراض ما يقرب من 257 مليون شيكل إسرائيلي من الأموال المُستردة، في حين بلغت نسبة القروض التي تأخر سدادها لأكثر من عام أقل من 0.5% من إجمالي رأس المال المُقرض.

وأشاد هرتسوغ بهذه المبادرة، مثنياً على دورها في مساعدة أصحاب الأعمال على الحفاظ على مصادر رزقهم ودعم مجتمعاتهم في ظل الاضطرابات الاقتصادية الناجمة عن الحرب. ووصف هذا الدعم بأنه تجسيد للمسؤولية اليهودية المشتركة والثقة في مستقبل إسرائيل. وفقاً للاتحاد اليهودي لأمريكا الشمالية (JFNA)، ذهب ما يقرب من 48% من القروض إلى شركات تقع في شمال إسرائيل، والمجتمعات القريبة من حدود غزة، وشمال النقب. وقد واجه بعض المقترضين صعوبات متعددة في آن واحد، شملت الإخلاء، والخدمة في قوات الاحتياط، وانخفاض الإيرادات.

وذكرت بيكي كاسبي، نائبة الرئيس الأولى في الاتحاد اليهودي لأمريكا الشمالية، أن هذه المبادرة صُممت لتلبية الاحتياجات العملية لأصحاب الأعمال الذين يسعون للحفاظ على استمرارية نشاطهم؛ بمن فيهم أصحاب المتاجر في "كريات شمونة"، وأفراد قوات الاحتياط الذين يديرون أعمالهم التجارية من قواعدهم العسكرية. وأشارت إلى أن توفير ائتمان ميسّر كان ركيزة أساسية لتمكينهم من الاستمرار.

هداس كوهين، التي تدير "ستوديو دوسا" (Studio Dosa) -وهو مشروع للمجوهرات المصنوعة من الذهب والأحجار الكريمة في "رمات غان"- تولت إدارة العمل بمفردها بعد استدعاء زوجها وشريكها في العمل للخدمة في قوات الاحتياط. وبحسب البيان، ساعد القرض في تغطية مدفوعات الموردين وتلبية احتياجات التدفق النقدي.

أما عطار ليفي، مالك شركة "جينوت عطار" (Ginot Atar) لتنسيق الحدائق، فقد تعرض للإخلاء مع موظفيه، كما استُدعي هو نفسه للخدمة في قوات الاحتياط. وبعد استئناف نشاطه التجاري، استخدم التمويل لشراء جرار ومقطورة ومعدات مهنية.

ومن جانبها، حصلت شيرين خطيب -التي تدير معهداً لتعليم اللغات في مدينة شفاعمرو العربية (شمال إسرائيل) ويعمل لديها خمسة موظفين- على قرض من "صناديق كوريت للتنمية الاقتصادية في إسرائيل" (Koret Israel Economic Development Funds) في يونيو 2024.وقد ساعد هذا التمويل، إلى جانب التوجيه المهني، في تحقيق استقرار العمل التجاري بعد أن تسببت الحرب في عرقلة خططها للتوسع.

تعمل المبادرة من خلال خمس منصات إقراض، وهي: "بيزي" (Bizi)، و"داروما-تسافونا" (Daroma-Tzafona)، و"صناديق كوريت للتنمية الاقتصادية في إسرائيل" (Koret Israel Economic Development Funds)، و"أوجين" (Ogen)، و"سبارك آي إل" (SparkIL).وتخدم برامج هذه المنصات فئات متنوعة، تشمل الشركات الواقعة بالقرب من حدود إسرائيل، والمشاريع المملوكة لأفراد في قوات الاحتياط، ورواد الأعمال من العرب والإسرائيليين من أصول إثيوبية، بالإضافة إلى المقترضين الذين يجدون صعوبة في الحصول على تمويل مناسب من المؤسسات المالية التقليدية.

وتتضمن المساعدات توفير رأس مال عامل قصير الأجل، وقروضاً بفوائد منخفضة أو بدون فوائد، إلى جانب تقديم التوجيه والإرشاد التجاري. ذكرت منظمة "اتحادات الجاليات اليهودية في أمريكا الشمالية" (JFNA) أن استطلاعات أُجريت هذا العام أظهرت أن 71% من المقترضين ضمن برنامج "بيزي" (Bizi) حققوا إيرادات أعلى مقارنةً بما كانت عليه قبل حصولهم على القروض، في حين حافظ 96% منهم على حجم قوتهم العاملة أو قاموا بزيادتها.

وأوضحت سارة غوتليب، رئيسة لجنة "إسرائيل والخارج" التابعة للمنظمة، أن الصندوق صُمم بحيث يُستخدم رأس المال المتبرع به لتمويل جولات إقراض متعاقبة، وذلك مع قيام أصحاب الأعمال بسداد القروض التي حصلوا عليها.