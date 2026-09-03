في ظل الاضطرابات المستمرة في حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، بدأت سوريا تلعب دورًا متزايدًا كممر بري بديل لنقل النفط من العراق إلى البحر المتوسط، في خطوة قد تعيد رسم مسارات تصدير الطاقة في المنطقة.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، تعبر نحو 5 آلاف شاحنة محملة بالنفط يوميًا الأراضي السورية قادمة من مصافي جنوب العراق، في طريقها إلى ميناء بانياس على الساحل السوري. وبدأ استخدام هذا المسار في أبريل/نيسان، في محاولة من مصدري النفط العراقيين لتجاوز الاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز.

وبالتوازي مع حركة الشاحنات، تدعم إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مشروعًا لإعادة تأهيل خط أنابيب يربط العراق بميناء بانياس، بقيادة شركة شيفرون، بطاقة تصل إلى نحو مليوني برميل من النفط الخام يوميًا. وكانت بغداد ودمشق قد وقعتا مذكرة تفاهم في واشنطن لإعادة تأهيل خط الأنابيب، في مشروع وصفته الولايات المتحدة بأنه ذو أهمية استراتيجية إقليمية.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توم باراك، إن المشروع يمكن أن يجعل مضيق هرمز "أمرًا ثانويًا"، في إشارة إلى إمكانية توفير مسار بري وبحري بديل لصادرات النفط عبر البحر المتوسط.

ولا تقتصر خطط تجاوز طرق الشحن التقليدية على النفط، إذ تبحث سوريا أيضًا في إعادة إحياء خطوط السكك الحديدية التي تعود إلى الحقبة العثمانية، بما قد يعزز الربط البري مع تركيا والسعودية ويوفر مسارات بديلة عن البحر الأحمر وقناة السويس. إلا أن تضرر البنية التحتية ووجود مجموعات مسلحة والتحديات الأمنية قد تعرقل تنفيذ هذه المشاريع.

وفي المقابل، كثفت الولايات المتحدة جهودها لتأمين حركة الملاحة داخل مضيق هرمز. ووفق شبكة CNN، رافقت القوات الأميركية نحو 40 سفينة تجارية كانت تنقل قرابة 18 مليون برميل من النفط عبر المضيق، في أكبر عملية من نوعها منذ بدء الحرب. وجرت العملية بالتزامن مع ضربات أميركية استهدفت نحو 60 هدفًا في المنطقة.

وبحسب مسؤولين أميركيين نقلت عنهم الشبكة، ركزت الاستراتيجية العسكرية في هذه المرحلة على تأمين المضيق ومرافقة السفن وفرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بينما تراجعت أولوية بعض الأهداف المرتبطة بالبرنامج النووي.

ويأتي ذلك في وقت يدرس فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنهاء الحرب مع إيران، وسط تقارير عن اعتقاده بأن الضغط الاقتصادي يمكن أن يدفع النظام الإيراني إلى تفكيك برنامجه النووي أو مواجهة خطر الانهيار. كما قال ترامب إن الحملة العسكرية الأميركية الجديدة ضد إيران لن تستمر لفترة طويلة، مع إبقائه الباب مفتوحًا أمام تنفيذ ضربات إضافية عند الحاجة.

وفي حال تنفيذ مشاريع نقل النفط عبر سوريا، فقد تتحول الأراضي السورية وميناء بانياس إلى جزء من ممر طاقة إقليمي جديد، يقلل الاعتماد على مضيق هرمز ويمنح العراق ودولًا أخرى خيارًا إضافيًا للوصول إلى الأسواق العالمية.