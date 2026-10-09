الأمن السيبراني: الشركات الناشئة الإسرائيلية تستحوذ على قرابة نصف التمويلات العالمية

جمعت 26 شركة إسرائيلية ناشئة في مجال الأمن السيبراني، في الربع الثالث من عام 2026، ما لا يقل عن 2.425 مليار دولار، أي ما يعادل قرابة 50% من إجمالي الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، وذلك وفقاً لبيانات نشرتها منصة "CTech/Calcalist" في 9 أكتوبر.

يؤكد النظام البيئي الإسرائيلي للأمن السيبراني مكانته المهيمنة؛ ففي الفترة ما بين 1 يوليو/حزيران المنصرم و30 سبتمبر/أيلول المنصرم 2026، أتمت 26 شركة إسرائيلية ناشئة على الأقل في هذا المجال جولات تمويلية مُعلن عنها علناً، بإجمالي لا يقل عن 2.425 مليار دولار، استناداً إلى البيانات التي جمعتها "CTech". ويُعد هذا الرقم لافتاً بشكل خاص، إذ يمثل قرابة نصف مبلغ الـ 5.26 مليار دولار الذي جمعته كافة الشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني حول العالم خلال الفترة نفسها.

ومن المرجح أن يكون إجمالي التمويل الإسرائيلي أعلى من ذلك؛ فقد جمعت شركتان أخريان أسسهما إسرائيليون - وهما "Above" و"Zafran"، المدعومتان من شركتي "CrowdStrike" و"Cisco" على التوالي - أموالاً خلال الربع ذاته دون الكشف عن قيمتها.

ويأتي هذا الأداء الإسرائيلي القوي في ظل انتعاش ملحوظ؛ فوفقاً لدراسة أجرتها شركة "Pinpoint Search Group" ونقلتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، شهد التمويل العالمي للشركات الناشئة في مجال الأمن السيبراني أفضل ربع سنوي له منذ عام 2022. ويمثل مبلغ الـ 5.26 مليار دولار الذي تم جمعه في الربع الثالث زيادة بنسبة 78% على أساس سنوي، وما يقرب من ضعف المبلغ المسجل في الربع السابق. ومنذ شهر يناير، استقطب القطاع استثمارات بقيمة 12.7 مليار دولار، وهو أعلى إجمالي تم تسجيله خلال تسعة أشهر منذ أن بدأت "Pinpoint" في تتبع عمليات جمع التمويل هذه في مايو 2020.