أعلنت وزيرة المواصلات الإسرائيلية ميري ريجيف عن توجيه الجهات المختصة لتقديم خطة جديدة لتخفيف القيود في قطاع الطيران ابتداءً من الأسبوع المقبل، وفقًا لتقييم الوضع اليومي.

وبحسب المقترح، سيُسمح بزيادة عدد الركاب في الطائرات ذات الهيكل الضيق إلى 120 راكبًا، وفي الطائرات واسعة الهيكل إلى 150 راكبًا، مع رفع عدد الرحلات المغادرة إلى ثلاث رحلات في الساعة.

يُذكر أن شركة إل عال أعلنت تمديد إلغاء رحلاتها المنتظمة حتى 18 أبريل 2026، ويحق للمسافرين الذين أُلغيت رحلاتهم الحصول على استرداد مالي أو قسيمة سفر مستقبلية، سواء عبر الموقع الإلكتروني للشركة أو من خلال وكيل السفر في حال شراء التذاكر عن طريقه.