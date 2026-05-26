السعودية الرابح الأكبر من توترات إيران؟ قفزة نفطية وتحول تاريخي في التجارة

في ظل الحرب المستمرة بين إيران ودول المنطقة، تشهد منظومة التجارة والطاقة في الشرق الأوسط تحولات كبيرة تعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي. وتبرزالسعودية كأحد أبرز المستفيدين من الأزمة، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط ومن قدرتها على استخدام مسارات تصدير بديلة بعيدًا عن مضيق هرمز، بحسب تحليلات وتقارير اقتصادية دولية.

وسجلت المملكة ارتفاعًا ملحوظًا في عائدات النفط خلال الأشهر الأخيرة، مدعومًا باستخدام خط الأنابيب الشرقي ـ الغربي الذي ينقل الخام مباشرة إلى موانئ البحر الأحمر، ما خفف من تأثير الاضطرابات البحرية في الخليج. كما عززت البنية التحتية اللوجستية والطرق البرية من قدرة السعودية على لعب دور مركز عبور إقليمي للتجارة والطاقة.

في المقابل، تتصاعد المنافسة داخل الخليج على موقع “مركز التجارة البديل”، حيث تعمل الإمارات العربية المتحدة على تطوير خطوط تصدير جديدة ومشروعات لتجاوز مضيق هرمز، بينما تسعى سلطنة عُمان إلى توسيع حضورها البحري والبري في حركة التجارة الإقليمية.

ورغم المكاسب النفطية، تواجه السعودية تحديات متزايدة، أبرزها تباطؤ نمو القطاعات غير النفطية وارتفاع تكاليف الأمن والتأمين البحري مع استمرار التوترات الإقليمية. كما تبقى المخاطر الأمنية في البحر الأحمر عاملًا ضاغطًا على استقرار حركة الشحن والطاقة.

ويرى محللون أن جزءًا من التحولات الحالية في طرق التجارة قد يتحول إلى واقع طويل الأمد، خصوصًا مع اعتماد الأسواق العالمية تدريجيًا على مسارات بديلة لهرمز. هذا التحول قد يمنح السعودية فرصة لتعزيز مكانتها ليس فقط كقوة نفطية، بل أيضًا كمركز لوجستي واستراتيجي محوري في المنطقة خلال السنوات المقبلة.