في ظل التصعيد المرتبط بالحرب في إيران، تمتد التداعيات إلى ما هو أبعد من البعد العسكري والسياسي، لتطال أحد أكثر القطاعات حساسية للتقلبات، وهو قطاع الطيران العالمي. ويرى مراقبون أن تداخل العوامل الجيوسياسية مع أسواق الطاقة خلق بيئة غير مستقرة تدفع شركات الطيران إلى إعادة حساباتها التشغيلية والمالية بشكل متسارع.

وقود الطائرات: الحلقة الأكثر هشاشة في التكاليف

يشكّل وقود الطائرات ما بين 20% و30% من إجمالي تكاليف التشغيل، ما يجعله العامل الأكثر تأثرًا بأي اضطراب في سوق النفط. ومع تصاعد التوتر في منطقة الخليج، ارتفعت الأسعار بوتيرة حادة مدفوعة بمخاوف من تعطل الإمدادات، خصوصًا عبر مضيق هرمز.

ويقدّر محللون أن القفزات السريعة في الأسعار أربكت نماذج التسعير التقليدية لدى شركات الطيران، التي تعتمد عادة على استقرار نسبي في سوق الوقود.

خيارات صعبة: بين امتصاص الخسائر ورفع الأسعار

أمام هذا الواقع، تجد شركات الطيران نفسها بين خيارين معقّدين: إما تحمل ارتفاع التكاليف على حساب الأرباح، أو نقل العبء إلى المسافرين. وتشير تقديرات إلى أن العديد من الشركات بدأت بالفعل بفرض رسوم وقود إضافية، أو إعادة تسعير الرحلات، خاصة على الخطوط الطويلة الأكثر استهلاكًا للوقود.

ويرى متابعون أن هذه الخطوات تعكس محاولة موازنة بين الحفاظ على القدرة التنافسية وتفادي خسائر مباشرة.

تعديلات تشغيلية: تقليص الرحلات وإعادة الهيكلة

لم تقتصر الاستجابة على الجانب السعري، بل امتدت إلى البنية التشغيلية. فقد لجأت شركات عدة إلى تقليص الرحلات على الخطوط الأقل ربحية، وإلغاء بعض المسارات، إضافة إلى خفض السعة التشغيلية وإعادة جدولة الرحلات لتقليل استهلاك الوقود.

كما اتجهت بعض الشركات إلى تشغيل طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة، في خطوة يراها محللون محدودة التأثير على المدى القصير لكنها تعكس توجهًا استراتيجيًا طويل الأمد.

أوروبا على خط القلق: مخاوف من نقص فعلي

في القارة الأوروبية، تتصاعد المخاوف من احتمال حدوث نقص في وقود الطائرات إذا استمرت الأزمة لفترة طويلة. ورغم أن الإمدادات الحالية لا تزال ضمن الحدود الآمنة، إلا أن تقديرات تشير إلى إمكانية حدوث اختناقات في التوريد خلال أسابيع في حال استمرار التوترات وارتفاع الطلب.

أسعار التذاكر: الواجهة المباشرة للأزمة

الأثر الأكثر وضوحًا يظهر في أسعار السفر، حيث تشير تقديرات إلى أن تكلفة الوقود قد تضيف أكثر من 100 دولار على الرحلات الطويلة للفرد. ويرى مراقبون أن هذا الارتفاع قد يحدّ من قدرة شريحة واسعة من المسافرين على السفر، خصوصًا مع استمرار الضغوط الاقتصادية العالمية.

الرحلات العابرة للقارات تبدو الأكثر تأثرًا، فيما قد تسجل الرحلات القصيرة زيادات أقل، لكنها تظل ملموسة.

الطلب تحت الضغط: مخاطر تراجع السفر

مع ارتفاع الأسعار، يلوح خطر تراجع الطلب، خاصة في قطاع السياحة الترفيهية الأكثر حساسية للأسعار. كما يُتوقع أن تعيد الشركات النظر في سفر الأعمال لتقليل النفقات، ما يضيف ضغوطًا إضافية على إيرادات شركات الطيران.

ويشير محللون إلى أن هذا التراجع المحتمل قد يعيد القطاع إلى أنماط شهدها في أزمات سابقة، لكن ضمن ظروف أكثر تعقيدًا نتيجة تشابك العوامل الاقتصادية والسياسية.

سيناريوهات مفتوحة: بين التهدئة والتصعيد

يبقى مستقبل قطاع الطيران مرهونًا بمسار التطورات الإقليمية، حيث يرى مراقبون أن أي تهدئة قد تسهم سريعًا في تخفيف الضغط على الأسواق، بينما قد يؤدي استمرار التصعيد إلى موجة ارتفاعات إضافية في الأسعار وتعميق الأزمة.

وتبدو صناعة الطيران أمام اختبار جديد، يتجاوز مجرد تقلبات السوق ليعكس هشاشة الترابط بين الطاقة والاستقرار الجيوسياسي في عالم سريع التغير.