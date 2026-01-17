إسرائيل: بورصة تل أبيب تُغيّر رسمياً نظام التداول من الاثنين إلى الجمعة

مُواءمةً بذلك جدولها الزمني مع معظم الأسواق المالية العالمية الكبرى، بدأت بورصة تل أبيب رسمياً العمل بنظام التداول من الاثنين إلى الجمعة، ويُنهي هذا التغيير، الذي دخل حيز التنفيذ في 5 يناير/كانون الثاناي الجاري، ممارسةً تاريخيةً للتداول من الأحد إلى الخميس، تماشياً مع عطلة نهاية الأسبوع في إسرائيل.

وشهدت الجلسة الافتتاحية لهذا الجدول الجديد حضور رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، بول أتكينز، الذي قرع جرس الافتتاح رمزياً إلى جانب نظيره الإسرائيلي، سيفي زينجر. ووفقاً لبيان صادر عن بورصة تل أبيب، يهدف هذا القرار إلى تعزيز اندماج إسرائيل في التدفقات المالية الدولية. وبينما اعتمدت البورصة الإسرائيلية الآن الجدول الأسبوعي العالمي السائد، يبقى تعديل واحد: تقليص جلسة يوم الجمعة من الساعة 10:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً، مراعاةً ليوم السبت (شبات)، يوم الراحة اليهودي الذي يبدأ عند غروب الشمس. وفي الأيام الأخرى، يستمر التداول حتى الساعة 5:35 مساءً.

يرى إيتاي بن زئيف، الرئيس التنفيذي لبورصة تل أبيب، أن هذا "تحول استراتيجي" يهدف إلى "ربط إسرائيل مباشرة بالاقتصاد العالمي". والهدف المعلن واضح: جذب المزيد من المستثمرين الأجانب، وزيادة سيولة السوق، وتعزيز جاذبية الشركات الإسرائيلية المدرجة.

يأتي هذا التطور في وقت مناسب للغاية للسوق المالية الإسرائيلية. فبعد انخفاض حاد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مع بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الفلسطينية، انتعشت بورصة تل أبيب بسرعة. ومنذ منتصف عام 2024، سجلت المؤشرات مستويات قياسية، وشهد مؤشر TA-125 القياسي ارتفاعًا مذهلاً بنسبة 52% في عام 2025.

بالنسبة لسلطات سوق الأوراق المالية، يوفر مواءمة التقويم مع تقويم الأسواق الدولية الآن أداة إضافية لترسيخ هذا الزخم وتعزيز مكانة إسرائيل في التمويل العالمي.