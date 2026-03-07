الكويت تخفض إنتاجها النفطي كإجراء احترازي وسط التوترات الإقليمية

أعلنت شركة البترول الكويتية في بيان، اليوم السبت، عن خفض استباقي لإنتاجها النفطي. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات المتعلقة بالهجمات الإيرانية والتهديدات التي تواجه مضيق هرمز، وهو ممر مائي استراتيجي لنقل المواد الهيدروكربونية من الخليج.

وذكرت أن "الإجراء جاء في ضوء الاعتداءات المتكررة والآثمة من قبل إيران ضد الكويت، بما في ذلك التهديدات الإيرانية ضد المرور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، وأكدت على أن هذا التعديل هو إجراء احترازي بحت، وسيتم مراجعته مع تطور الأوضاع، مشددة على جاهزيتها التامة لاستعادة مستويات الإنتاج متى ما سمحت الظروف لذلك.

وأوضحت شركة البترول الكويتية أنها خفضت إنتاج النفط الخام ومعدل تكريره. وأكدت على أن "هذا الإجراء يهدف إلى استباق المخاطر التي تهدد أمن الطاقة والممرات البحرية في المنطقة". وشددت على أن "هذا الخفض إجراء احترازي بحت، وسيتم إعادة تقييمه بناءً على تطورات الوضع الأمني ​​في الخليج".

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم، حيث يربط دول الخليج المنتجة بالنفط بالأسواق الدولية.