بعد الهجوم الأمريكي في إيران: اتجاه ارتفاع سعر برميل النفط مستمر اليوم (الاثنين)، وذلك بعد الليل والصباح المتوترين اللذين تم تسجيلهما في الشرق الأوسط والخليج الفارسي. إلى جانب ذلك، الهجمات المتبادلة تثير مرة أخرى الخشية من قرار إيراني بإغلاق مضيق هرمز بشكل محكم وكامل.

ارتفع سعر النفط الخام من نوع برنت، الذي يُعتبر مؤشر النفط العالمي، بنسبة 3.6% ليبلغ 78.7 دولارًا للبرميل، بعدما بلغ مؤخرًا حوالي 70 دولارًا للبرميل. بالإضافة إلى ذلك، ارتفع النفط الخام من نوع WTI، الذي يُعتبر مؤشر النفط الأمريكي، بنسبة 3.5% ليصل إلى 73.92 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك، تظل أسعار النفط أقل بكثير من مستوياتها القياسية خلال فترة الحرب، حين تجاوزت 120 دولارًا للبرميل لنفط برنت.

كما ذُكر، منذ بداية الحملة الحالية مع إيران في نهاية فبراير من هذا العام، سُجلت تقلبات عديدة في أسعار النفط. من بين أمور أخرى، في ذروة فترة القتال، وعلى خلفية إغلاق مضيق هرمز، سُجل ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.