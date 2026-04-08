هل خطوة فرنسا بنقل احتياطيات الذهب إلى باريس قد تثير غضب ترامب؟

أعلن بنك فرنسا عن إتمام عملية استراتيجية لإعادة تموضع احتياطيات الذهب الخاصة بها، حيث تم نقل كامل مخزون الذهب من الولايات المتحدة إلى فرنسا، مع بيع 129 طناً من السبائك القديمة وغير المطابقة للمعايير الدولية وشراء سبائك جديدة في السوق الأوروبي.

هذا الإجراء أدى إلى تسجيل ربح رأسمالي استثنائي يقارب 13 مليار يورو، وساهم في تحويل البنك من خسارة قدرها 7.7 مليار يورو عام 2024 إلى ربح صافي بلغ 8.1 مليار يورو عام 2025.

الكمية الإجمالية للاحتياطيات لم تتغير، حيث بلغت نحو 2,437 طناً من الذهب، مع استمرار خطة تحديث نحو 134 طناً إضافية حتى عام 2028 لتكون جميعها مطابقة للمعايير الحديثة.

البنك شدد على أن هذه الخطوة ليست سياسية ضد الولايات المتحدة، وإنما جزء من إدارة عملية للاحتياطيات والاستفادة من أسعار الذهب المرتفعة، في إطار توجه عالمي للبنوك المركزية لتعزيز السيطرة المحلية على الذهب وتقليل الاعتماد على التخزين الخارجي.