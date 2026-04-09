شهدت الأسواق العالمية تحولًا حادًا عقب إعلان هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران، في خطوة أنهت – ولو مرحليًا – واحدة من أكثر الفترات اضطرابًا في أسواق الطاقة، وأعادت قدرًا من الثقة إلى المستثمرين الذين كانوا يستعدون لسيناريوهات أكثر قتامة.

الإعلان الذي جاء قبيل انتهاء مهلة أميركية لإعادة فتح مضيق هرمز، شكّل نقطة انعطاف فورية في سلوك الأسواق، إذ سارعت إلى تسعير احتمال عودة تدفقات النفط والغاز، ما أدى إلى تراجع حاد في الأسعار وارتفاع واسع في أسواق الأسهم. ويرى مراقبون أن سرعة التفاعل تعكس حساسية الأسواق المفرطة تجاه أي تطور مرتبط بالممرات الحيوية للطاقة.

انخفاض حاد في النفط واندفاعة نحو الأصول الخطرة

سجلت أسعار النفط أكبر تراجع يومي منذ بداية المواجهة، حيث هبط خام غرب تكساس بنحو 15%، فيما تراجع خام برنت بأكثر من 13%، ليستقر كلاهما دون مستوى 100 دولار للبرميل. ويقدّر محللون أن هذا الانخفاض السريع يعكس تفكيك “علاوة المخاطر الجيوسياسية” التي تراكمت خلال أسابيع من التصعيد.

بالتوازي، شهدت الأسواق المالية موجة صعود قوية، مع ارتفاع العقود الآجلة في وول ستريت وصعود ملحوظ في البورصات الأوروبية والآسيوية. ويشير خبراء إلى أن هذا التحول يعكس عودة واضحة لما يُعرف بـ"شهية المخاطرة"، حيث تخلى المستثمرون عن الأصول الآمنة واتجهوا نحو الأسهم والعملات المرتبطة بالنمو.

ويأتي هذا التبدل بعد فترة تصعيد استمرت نحو ستة أسابيع، قفزت خلالها أسعار النفط بأكثر من 50% خلال شهر واحد، في واحدة من أسرع موجات الارتفاع المسجلة، مدفوعة بمخاوف من اختناق الإمدادات عقب إغلاق فعلي لمضيق هرمز.

تفاؤل مشروط ومخاوف كامنة

ورغم موجة الارتياح، يلفت محللون إلى أن هذا التفاؤل لا يزال هشًا، في ظل طبيعة الهدنة المؤقتة واعتمادها على التزام الطرفين بوقف العمليات وإبقاء الممرات البحرية مفتوحة. ويعتقد بعض المراقبين أن الأسواق تتعامل مع الاتفاق باعتباره “نافذة تهدئة” وليس تحولًا استراتيجيًا دائمًا.

التصريحات الإيرانية التي تربط وقف الهجمات بوقف الضربات ضدها، مع ضمان مرور آمن عبر مضيق هرمز لفترة محدودة، تعزز – وفق تقديرات دوائر مالية – من حالة عدم اليقين، وتبقي احتمالات العودة إلى التصعيد قائمة.

انعكاسات على السياسات النقدية والملاذات الآمنة

في أسواق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أدنى مستوياتها منذ أسابيع، ما يعكس توقعات متزايدة بإمكانية تخفيف السياسة النقدية لاحقًا هذا العام. ويرى خبراء اقتصاد أن تراجع أسعار الطاقة قد يمنح البنوك المركزية هامشًا أوسع للمناورة، لكنه لا يلغي الضغوط التضخمية بالكامل.

وفي الوقت ذاته، سجل الذهب ارتفاعًا ملحوظًا، في إشارة إلى أن الطلب على الملاذات الآمنة لم يتراجع بشكل كامل. ويقدّر محللون أن هذا التباين يعكس حالة “تفاؤل حذر”، حيث يجمع المستثمرون بين البحث عن العوائد والحفاظ على أدوات التحوط.

بين فرصة دبلوماسية ومخاطر مستمرة

يرجّح مراقبون أن تمثل الهدنة مدخلًا لمسار تفاوضي أوسع، خاصة في ظل الحديث عن مقترحات إيرانية لفتح قنوات تفاوض طويلة الأمد. ومع ذلك، يحذر خبراء من أن القضايا الجوهرية، مثل البرنامج الصاروخي ودور طهران الإقليمي، لا تزال دون معالجة.

كما تشير تقديرات إلى أن مضيق هرمز سيبقى ورقة ضغط مركزية بيد إيران، ما يعني أن الأسواق ستواصل تسعير مستوى مرتفع من المخاطر الجيوسياسية، حتى في حال استمرار التهدئة.

يمكن القول إن الهدنة منحت الأسواق “استراحة قصيرة” بعد أسابيع من التوتر الحاد، وأعادت بعض التوازن إلى أسعار الطاقة والأصول المالية. غير أن هذا التحسن، وفق ما يراه متابعون، يظل مؤقتًا وهشًا، مع بقاء المشهد الإقليمي مفتوحًا على احتمالات متعددة، تجعل من الاستقرار الكامل هدفًا لم يتحقق بعد.