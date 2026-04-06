التوتر في الشرق الأوسط يدفع أرامكو لزيادة أسعار النفط للأسواق الآسيوية

أعلنت شركة النفط السعودية الحكومية أرامكو عن زيادة أسعار النفط الخفيف العربي المخصص للأسواق الآسيوية إلى مستوى قياسي، في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط والحرب المتوسعة في الخليج العربي.

وجاء القرار بعد اقتراب إيران من إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، مما أثار تقلبات حادة في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع أسعار النفط والوقود. ووفقًا للسعر الجديد، ستصل الزيادة إلى 19.50 دولارًا للبرميل فوق الأسعار المرجعية الإقليمية لمصافي التكرير في آسيا، رغم أن هذا أقل من توقعات بعض التجار التي كانت تصل إلى 40 دولارًا للبرميل.

وبسبب الوضع الأمني، تم تحويل جميع صادرات أرامكو عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر بدلاً من ميناء رأس تنورة، مما زاد تكاليف النقل للمشترين. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، أمين ناصر، أن أرامكو خفضت إنتاج النفط المتوسط والثقيل وتركز على تصدير النفط الخفيف لتلبية الطلب العالمي، حيث تصدّر حوالي خمسة ملايين برميل يوميًا، ما يمثل نحو 70% من صادراتها قبل الحرب.