وافقت مجموعة السبع -التي تضم الاقتصادات الكبرى- اليوم الجمعة، على طرح 100 مليون برميل من النفط الخام والوقود من احتياطيات الطوارئ على مدى أربعة أشهر، وذلك بهدف تخفيف حدة الارتفاع الكبير في أسعار الوقود، وجاء ذلك عقب ضغوط مارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن الاتفاق، اليوم الجمعة، مشيراً إلى أن "الدول المشاركة اتفقت أيضاً على عدم تقييد صادرات النفط."

وستبدأ عمليات الطرح فوراً بالتنسيق مع وكالة الطاقة الدولية، مع طرح "كمية كبيرة" من احتياطيات الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، وفقاً لبيان صادر عن مجموعة السبع.

وكان البيت الأبيض قد طلب -بحسب تقارير- من أوروبا طرح ما لا يقل عن 100 مليون برميل، مهدداً بحظر صادرات الديزل الأمريكية إذا لم تمتثل الدول الأوروبية لذلك.

ورحب ترامب بهذا الإعلان في منشور له على منصة "تروث سوشيال" (Truth Social).وكتب ترامب: "وافقت أوروبا للتو على طرح كمية هائلة من مخزونها الكبير من الديزل. وستبدأ العملية على الفور. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!".

وجاء هذا الاتفاق في وقت يسعى فيه ترامب إلى خفض أسعار الديزل المرتفعة قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستحدد الجهة التي ستسيطر على الكونغرس.

وذكر قادة مجموعة السبع أن عمليات الطرح هذه ستأخذ في الاعتبار الالتزامات التي تم الوفاء بها بالفعل بموجب تعهد سابق قُطع في شهر مارس/آذار.

وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد عطلت شحنات الوقود القادمة من مناطق تشكل عادةً نحو ثلث صادرات الديزل العالمية، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف على الشركات والمزارعين والأسر. وأشار محللون نقلت عنهم الصحيفة إلى أن فرض قيود على الصادرات الأمريكية لن يوفر سوى حل مؤقت.