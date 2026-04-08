ترامب يهدد بفرض رسوم 50% على الدول التي تزود إيران بالسلاح

بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم (الأربعاء) أنه "سيُفرض على أي دولة تزود إيران بسلاح عسكري ضريبة فورية بنسبة 50% على كل سلعة تُباع للولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بشكل فوري. لن تكون هناك استثناءات أو إعفاءات!"، كتب في شبكة التواصل الاجتماعي "Truth". وذلك إلى جانب إعلان عن تغيير النظام وتفكيك القدرات النووية لإيران.

يأتي هذا التصريح في ظل المخاوف الشديدة في واشنطن والقدس من استمرار تسلح إيران بمساعدة دول مثل الصين وروسيا وكوريا الشمالية، التي تقيم علاقات أمنية وثيقة مع طهران.

التعاون مع "النظام الجديد"

بشكل مفاجئ، تطرق ترامب في كلمته أيضًا إلى التغيير السياسي داخل إيران: "ستعمل الولايات المتحدة بتعاون وثيق مع إيران، التي قررنا أنها شهدت تغيير نظام سيكون منتجًا للغاية". وأوضح أنه في إطار العلاقات الجديدة، لن تخصب إيران اليورانيوم بعد الآن.

بحسب قوله، ستعمل الولايات المتحدة بشكل نشط على تطهير المنطقة من القدرات النووية: "سنعمل بالتعاون مع إيران من أجل الحفر وإزالة كل 'غبار النووي' المدفون عميقاً"، أشار، ملمحاً في الوقت نفسه إلى استخدام قاذفات B-2 المخترقة. وأضاف أيضاً أن المواقع تحت مراقبة صارمة من أقمار صناعية تابعة لـ"قوة الفضاء" وأنه "لم يتحقق أي شيء منذ تاريخ الهجوم".

كما أكد الرئيس أن هناك حواراً جارياً حول مستقبل العلاقات الاقتصادية: "نحن نتحدث، وسنواصل التحدث، عن تخفيف الرسوم الجمركية والعقوبات مع إيران. تم الاتفاق بالفعل على العديد من النقاط الخمس عشرة."