بحث رئيس مجلس إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، عيسى كاظم، مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية قتيبة بدوي، تطورات مشروع تطوير ميناء طرطوس، في إطار جهود تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للميناء ورفع كفاءته التشغيلية، بما يدعم دوره في حركة التجارة الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة وكالة أنباء الإمارات (وام) أن الجانبين ناقشا سبل تطوير الخدمات اللوجستية وتحديث أنظمة مناولة البضائع، بما يسهم في تعزيز قدرة الميناء على مواكبة الطلب المتزايد على النقل البحري، وترسيخ موقعه كمركز تجاري مهم على البحر المتوسط.

ويأتي هذا التعاون ضمن اتفاقية امتياز تمتد لـ30 عاماً بين الحكومة السورية ومجموعة “دي بي ورلد، تتضمن استثمارات تُقدّر بنحو 800 مليون دولار، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء وتوسيع طاقته الاستيعابية وإدخال أنظمة تشغيل رقمية حديثة.

وأكدت مجموعة “دي بي ورلد” التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع البحري في سوريا وفق أفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى تعزيز ربط البلاد بالأسواق الإقليمية والدولية وتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

ويُعد ميناء طرطوس من أبرز الموانئ السورية وأكثرها أهمية على الساحل المتوسطي، ما يمنحه دوراً محورياً في دعم حركة التجارة وربط مسارات النقل بين أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يندرج المشروع ضمن خطط أوسع لدراسة تطوير مناطق لوجستية ومراكز شحن داخلية بالتعاون مع الجهات السورية المعنية، بما يعزز التكامل في منظومة النقل والتجارة.

وبحسب بيانات رسمية، بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات العربية المتحدة وسوريا نحو 1.4 مليار دولار خلال عام 2025، مسجلاً نمواً ملحوظاً مقارنة بالعام السابق.