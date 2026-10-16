شركات الأسلحة الإسرائيلية تسعى لغزو السوق الأمريكية

عرضت أكثر من 20 شركة إسرائيلية تعمل في قطاع الدفاع، هذا الأسبوع، أحدث ابتكاراتها في معرض "AUSA 2026" المنعقد في واشنطن، وهو أكبر حدث في أمريكا الشمالية مخصص للقوات البرية. ويأتي هذا التحرك في أعقاب عام قياسي بلغت فيه الصادرات العسكرية الإسرائيلية 19.2 مليار دولار في عام 2025؛ حيث يسعى المصنعون الإسرائيليون إلى تعزيز حضورهم في السوق الأمريكية، لا سيما في ظل خطط دونالد ترامب لرفع ميزانية الدفاع الأمريكية إلى 1.5 تريليون دولار بحلول عام 2027. وتُعد إسرائيل واحدة من تسع دول خصصت جناحاً وطنياً لها في المعرض، إلى جانب دول أخرى مثل فرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية.

ويضم الجناح الإسرائيلي، الذي تشرف عليه وزارة الدفاع، 19 شركة، في حين خصصت شركات عملاقة -مثل "رافائيل" (Rafael) و"إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) و"صناعات الطيران الإسرائيلية" (IAI)- مساحات عرض خاصة بها. ومن بين الابتكارات المعروضة نظام "سكاي سونيك" (Sky Sonic) الذي طورته شركة "رافائيل" لاعتراض الصواريخ فرط الصوتية (hypersonic missiles)؛ وهي صواريخ تتجاوز سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت، وتتمتع بقدرة على المناورة تجعل اعتراضها أمراً بالغ الصعوبة. وقد كشفت الشركة لأول مرة عن نموذج بالحجم الطبيعي لهذا النظام، الذي لا تزال قدراته التشغيلية طي الكتمان إلى حد كبير.

كما عرضت "صناعات الطيران الإسرائيلية" نظام "هوك غارد" (HawkGuard) الدفاعي المخصص للتصدي للطائرات المسيرة، والذي يجمع بين الرادارات والذكاء الاصطناعي ووسائل اعتراض قادرة على تحييد تهديدات متعددة في آن واحد. ومن الابتكارات اللافتة أيضاً نظام "فاير ستورم 250" (FIRE STORM 250)، الذي طُوِّر بالتعاون مع شركة "سيغ ساور" (SIG SAUER) الأمريكية؛ وهو عبارة عن طائرة مسيرة مجهزة برشاش يتم التحكم فيه عن بُعد مع 200 طلقة، وتتمتع بقدرة على البقاء في الجو لمدة ثلاث ساعات. ووفقاً للمصممين، فإن قرار فتح النار يظل خاضعاً للتحكم البشري. من جانبها، كشفت شركة "إلبيت سيستمز" (Elbit Systems) عن نسخة مطورة من ذخيرتها المتسكعة "سكاي سترايكر" (SkyStriker)، تتميز بمدى أطول وشحنة متفجرة أكبر.

كما تراهن الشركات الإسرائيلية على تقنيات مصممة لمواجهة التهديدات الجديدة في ساحة المعركة؛ وتشمل هذه التقنيات أنظمة لتحييد الطائرات المسيرة باستخدام الشباك، وحلولاً لمواجهة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأجهزة رؤية ليلية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ومحركات هجينة تزيد من مدى عمل الطائرات المسيرة. وتأتي هذه الحملة التجارية في وقت شكلت فيه أوروبا 36% من الصادرات العسكرية الإسرائيلية في عام 2025، مقابل 13% فقط لأمريكا الشمالية، مما يشير إلى وجود إمكانات كبيرة للنمو في السوق الأمريكية.

ومع ذلك، لم يخلُ الحضور الإسرائيلي من احتجاجات مناهضة للحرب في غزة. ففي يوم الأربعاء، قاطع ستة نشطاء -على التوالي- كلمةً لوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، منددين بالوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية. وقد صرخ أحدهم قائلاً: "أطفال يموتون جوعاً في غزة"، بينما اتهم آخر المسؤول الأمريكي بأنه "مجرم حرب". وقد قامت أجهزة الأمن بإخراج المحتجين، مما سمح باستئناف المؤتمر. ورغم هذه الاحتجاجات، حظي المصنعون الإسرائيليون باستقبال إيجابي في واشنطن، على عكس الصعوبات التي واجهوها في بعض المعارض الأوروبية بسبب دعوات المقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل.