قفزت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين بعد تجدد المواجهة العسكرية بين إيران وإسرائيل، ما أثار مخاوف المستثمرين من اضطرابات محتملة في إمدادات الطاقة بالمنطقة.

وارتفع خام برنت بنحو 3.6% ليصل إلى حوالي 96.7 دولاراً للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط (WTI) بنسبة 3.35% ليتداول قرب 93.8 دولاراً للبرميل.

وفي الأسواق الآسيوية، سجلت البورصات الرئيسية تراجعات ملحوظة، حيث هبطت المؤشرات في كوريا الجنوبية واليابان وتايوان وسط مخاوف من اتساع نطاق التصعيد وتأثيره على الاقتصاد العالمي وسلاسل الإمداد.

وجاءت هذه التحركات بعد استئناف إطلاق الصواريخ بين إيران وإسرائيل، للمرة الأولى منذ بدء وقف إطلاق النار، في ظل تهديدات إيرانية بالرد على الهجمات الإسرائيلية الأخيرة.

كما تزامنت التطورات مع تقارير عن ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع داخل إيران، بينها منشآت عسكرية وبنى تحتية مرتبطة بالصواريخ، إضافة إلى منشأة بتروكيماوية، ما زاد من حالة الترقب في أسواق الطاقة العالمية.