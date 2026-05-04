تنعكس تداعيات التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب على إيران بشكل متزايد على اقتصادات دول الخليج، مع بروز مؤشرات على تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الطلب على العمالة الوافدة. وبين خفض الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، يجد ملايين العمال أنفسهم أمام ضغوط مزدوجة، في تطور قد يمتد تأثيره إلى ما هو أبعد من الخليج ليطال اقتصادات تعتمد بشكل كبير على التحويلات المالية.

تباطؤ اقتصادي يضغط على سوق العمل

تشير تقديرات دولية إلى تراجع توقعات النمو في دول الخليج خلال عام 2026 من نحو 4.4% إلى قرابة 1.3%، في ظل اضطرابات الطاقة وتعطل سلاسل الإمداد.

ويُترجم هذا التباطؤ إلى تقليص فرص العمل الجديدة، وتجميد مشاريع بنية تحتية، ما يضع العمالة الوافدة—خصوصًا منخفضة المهارة—في مواجهة مباشرة مع مخاطر خفض الأجور أو إنهاء العقود.

كما تفيد تقارير حقوقية بانخفاض فعلي في أجور عمال آسيويين في قطاعات رئيسية مثل الإنشاءات والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف المعيشة، ما يؤدي إلى تآكل القدرة على الادخار والتحويل.

التحويلات المالية تحت الضغط

تمثل التحويلات المالية من دول الخليج شريانًا اقتصاديًا حيويًا لعدد من الدول الآسيوية والأفريقية.

ومع تراجع الأجور أو فقدان الوظائف، تبرز مخاوف من انكماش هذه التدفقات بمليارات الدولارات.

تُعد الهند مثالًا بارزًا، إذ قد تتأثر تحويلات تُقدّر بعشرات المليارات سنويًا، في ظل حالة عدم اليقين التي يعيشها ملايين العمال. كما تعتمد دول مثل بنغلادش ونيبال على الخليج في ما يصل إلى نصف تحويلاتها، ما يجعل أي تراجع تهديدًا مباشرًا لاستقرارها المالي.

قطاعات رئيسية في دائرة التأثر

يرى محللون أن قطاع السياحة يأتي في مقدمة القطاعات المتضررة، بعد إلغاء نسبة كبيرة من الرحلات الجوية إلى وجهات خليجية مركزية.

وقد أدى ذلك إلى تراجع حاد في الطلب على العمالة في الفنادق والمطاعم والنقل، مع تسجيل تسريحات واسعة خلال فترة قصيرة.

أما قطاع الإنشاءات، فيشهد حالة "تجميد" ملحوظة، مع تعليق خطط التوظيف والتوسع، وسط تقديرات بإمكانية تراجع الطلب على العمالة بنسبة تصل إلى 40%-55% في حال استمرار التوترات.

في هذا السياق، يتعرض دخل العامل الوافد لضغوط مزدوجة: انخفاض الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة، ما يقلص قدرته على تحويل الأموال إلى بلاده.

بين التباطؤ والانكماش: قراءة حذرة

رغم هذه المؤشرات، يرى بعض الخبراء أن سوق العمل الخليجي لم يدخل مرحلة انهيار، بل يشهد إعادة ضبط تدريجية.

فالاقتصادات الخليجية لا تزال تعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة، التي تشكل غالبية القوى العاملة في القطاع الخاص، ما يمنح السوق قدرًا من المرونة.

ومع ذلك، تبقى هذه المرونة مشروطة باستقرار الأوضاع الإقليمية، إذ إن القطاعات المرتبطة بالطلب الاستهلاكي—مثل السياحة والتجزئة—تظل الأكثر عرضة للتقلبات.

ضغوط معيشية وتآكل القدرة الشرائية

تواجه العمالة الوافدة ضغوطًا من اتجاهين:

الأول يتمثل في ارتفاع تكاليف المعيشة داخل دول الخليج، خصوصًا في السكن والخدمات، والثاني في تراجع القيمة الفعلية للتحويلات نتيجة التضخم وتقلب أسعار الصرف في الدول المستقبلة.

وقد فقدت بعض العملات في جنوب آسيا جزءًا من قيمتها خلال السنوات الأخيرة، ما يقلص القوة الشرائية للأسر التي تعتمد على هذه التحويلات.

سيناريوهات مفتوحة على المدى المتوسط

تشير التقديرات إلى أن التأثيرات الحالية لا تزال ضمن حدود يمكن احتواؤها على المدى القصير، إلا أن استمرار التوترات الإقليمية قد يؤدي إلى تراجع تدريجي في التحويلات وفرص العمل.

فانخفاض بنسبة 5% فقط في التحويلات قد يعني خسائر بمليارات الدولارات سنويًا.

هشاشة كامنة في نموذج يعتمد على العمالة الوافدة

تعكس التطورات الحالية هشاشة التوازن في سوق العمل الخليجي، حيث تتقاطع العوامل الاقتصادية مع التوترات الجيوسياسية.

ويرى مراقبون أن استمرار الضغوط قد يدفع إلى إعادة تشكيل تدفقات العمالة العالمية، ويطرح تساؤلات حول استدامة نموذج اقتصادي يعتمد بشكل واسع على العمالة الأجنبية في بيئة إقليمية غير مستقرة.