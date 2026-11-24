يستعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة سياسة الرسوم الجمركية التصعيدية إلى واجهة المشهد، عبر خطة لزيادة الرسوم على السلع المستوردة من الصين ودول أخرى. وبحسب تقرير نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» اليوم الثلاثاء، قد تعلن واشنطن هذا الأسبوع نتائج تحقيق استمر أشهرًا، بحث ما إذا كانت حكومات أجنبية تقدم لصناعاتها المحلية دعمًا ماليًا يمنحها أفضلية على الشركات الأمريكية.

يركّز التحقيق على الادعاء بأن حكومات أجنبية تقدّم لمنتجيها المحليين دعمًا اقتصاديًا واسعًا، يتيح لهم إنتاج كميات كبيرة من السلع بأسعار منخفضة والتمتع بميزة غير عادلة على الشركات الأمريكية. وتؤكد واشنطن أن فائض الإنتاج هذا يضرّ بالصناعة المحلية، ويضعف المنتجين الأمريكيين، ويعمّق اختلال التوازن في التجارة الدولية.

يشمل التحقيق، الذي أُطلق في مارس الماضي، 16 اقتصادًا: الصين، والاتحاد الأوروبي، واليابان، وكوريا الجنوبية، والهند، وفيتنام، والمكسيك، وتايلاند، وماليزيا، وإندونيسيا، وكمبوديا، وسنغافورة، وسويسرا، والنرويج، وتايوان، وبنغلاديش.

بحسب التقرير، قد يختلف حجم الرسوم الجمركية الجديدة بين الدول. وقد يواجه الاتحاد الأوروبي واليابان وكوريا الجنوبية، التي توصلت بالفعل إلى اتفاقيات تجارية مع إدارة ترامب، رسومًا جمركية تصل إلى 15% أو أقل. ويمثل ذلك زيادة محتملة مقارنة بمعدلات الرسوم الجمركية الحالية، التي تتراوح بحسب التقرير بين 10% و12.5%.

أما الصين، فقد تواجه معدلات أعلى. ووفقًا لتقرير سابق لبلومبرغ، درست واشنطن فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 7.5% على المنتجات الصينية، ما كان سيرفع المعدل الإجمالي للرسوم إلى 20%، مقارنةً بـ12.5% حاليًا. ومع ذلك، لم يُحدَّد المعدل النهائي للرسوم بعد، وليس واضحًا ما إذا كانت الإدارة ستعتمد هذا المقترح بالفعل. وقد تواجه الهند وفيتنام أيضًا رسومًا جمركية أعلى من تلك التي ستُفرض على شركائهما التجاريين الذين وقّعوا اتفاقات مع الولايات المتحدة.

تأتي الخطوة المقررة بعدما قضت المحكمة العليا للولايات المتحدة في فبراير الماضي بأن الرئيس لا يملك صلاحية فرض رسوم جمركية بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الذي استند إليه. وقد ألغى الحكم جزءًا أساسيًا من سياسة الرسوم الجمركية التي انتهجها ترامب، لكنه لم يحرم الإدارة من إمكانية استخدام أدوات قانونية أخرى.

يستند التحقيق الحالي إلى المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للولايات المتحدة اتخاذ إجراءات ضد الدول التي تقول إنها تنتهج سياسات تجارية غير عادلة تضر بمصالحها الاقتصادية.

من خلال التحقيق الجديد، تسعى الإدارة إلى إرساء مبررات لفرض رسوم جمركية إضافية، مع التركيز هذه المرة على الدعم الحكومي وفائض الطاقة الإنتاجية في الصناعات الأجنبية. وبحسب التقرير، قد تُفرض الرسوم الجديدة على جزء كبير من الواردات من الدول الخاضعة للتحقيق، إلى جانب الرسوم القائمة، رغم احتمال استثناء بعض المنتجات الخاضعة بالفعل لرسوم منفصلة، مثل الصلب والألومنيوم والسيارات.