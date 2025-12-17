بعد حظر كولومبيا… جنوب أفريقيا تتحول إلى المورّد الأكبر للفحم لإسرائيل

أفادت بيانات صادرة عن شركات تتبع الشحنات Kpler وLSEG وDBX Commodities بأن صادرات الفحم الحراري من جنوب أفريقيا إلى إسرائيل شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، وذلك عقب قرار كولومبيا فرض حظر كامل على تصدير الفحم المستخدم في توليد الكهرباء إلى إسرائيل في أغسطس الماضي.

وبحسب البيانات التي نشرتها رويترز، انخفضت صادرات الفحم الكولومبي إلى إسرائيل إلى الصفر خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في نوفمبر، في حين رفعت جنوب أفريقيا صادراتها بنسبة 87% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 474 ألف طن متري خلال الفترة نفسها، مع توقع شحن كميات إضافية خلال ديسمبر الجاري. كما أظهرت بيانات رسمية أن إجمالي صادرات الفحم الجنوب أفريقي إلى إسرائيل ارتفع بنسبة 20% في الأشهر الثلاثة المنتهية في أكتوبر، مسجلًا أعلى مستوى له منذ عام 2017.

وتأتي هذه الزيادة رغم المواقف السياسية المعلنة لجنوب أفريقيا، التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة أمام محكمة العدل الدولية، وهي اتهامات ترفضها الحكومة الإسرائيلية. في المقابل، لم ترد الجهات الرسمية في جنوب أفريقيا أو إسرائيل على طلبات للتعليق.

ووفق التقديرات، من المتوقع أن ترتفع حصة جنوب أفريقيا من واردات إسرائيل البحرية من الفحم إلى نحو 55% خلال عام 2025، في وقت أعلنت فيه إسرائيل نيتها التوقف عن استخدام الفحم كمصدر رئيسي للطاقة بحلول عام 2027، والاعتماد بشكل أساسي على الغاز الطبيعي.