أفادت وكالة رويترز اليوم (الأربعاء) أن صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر انخفضت بنسبة 96٪ - بعد ستة أشهر من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. ووفقًا للبيانات التي نشرتها الوكالة، فقد خسرت قطر عائدات تقدر بنحو 24 مليار دولار – وهو مبلغ يعادل حوالي خمسة أشهر من الدخل القومي استنادًا إلى بيانات عام 2025.

إغلاق مسارات الملاحة في مضيق هرمز أدى إلى ضرر غير مسبوق في قدرة النقل القطرية. فقط 18 ناقلة غاز طبيعي مسال تمكنت من مغادرة البلاد منذ بداية المواجهة، مقارنة بـ509 في نفس الفترة من العام الماضي، بحسب بيانات شركة المعلومات ICIS.

في حين أن جيرانها في الخليج - السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق والكويت، تمكنوا من مواصلة تصدير النفط عبر مصر، تعطلت حركة الغاز القطرية تقريباً بالكامل بعد أن تعرضت ناقلتا غاز قطريتان للهجوم في مياه الخليج.

اختفاء الغاز القطري، الذي كان يشكل قبل الحرب حوالي خمس إجمالي الإمدادات العالمية، يُشعر به بشكل واضح في سلسلة الإمداد الدولية. على الرغم من أن شركات الطاقة من الولايات المتحدة زادت من المبيعات وعوضت عن جزء من النقص، فقد تراجعت مخزونات الغاز في القارة الأوروبية إلى مستوى منخفض تاريخي لم يُشهد مثله منذ عام 2011. هذا النقص يعرّض الأسواق لارتفاع حاد في الأسعار إذا كان الشتاء القادم أبرد من المعتاد. ولم تصدر شركة الطاقة الوطنية القطرية بعد بيانًا رسميًا بشأن المعطيات.

وفي هذا السياق، أفادت شبكة CNN اليوم أن قائد الجيش الإيراني قال إن طهران توسع قدراتها الدفاعية. وجاءت تصريحاته بعد أن تضرر جزء كبير من معدات الدولة في الضربات الأمريكية والإسرائيلية في الأيام الأولى من الحرب.

"اكتسبنا خبرة قيّمة خلال الحرب تبيّن أنها فعّالة من حيث إنتاج الأنظمة، نشرها وتشغيلها، وقد أجرينا تغييرات وفقًا لذلك"، أضاف قائد الدفاع الجوي للجيش، علي رضا إلهامي.

في ليلة الاثنين، أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بسنت عن بدء "يوم الإنزال الاقتصادي" على إيران. يتعلق الأمر بحملة ضغط مالي "غير مسبوقة" تهدف إلى قطع الجمهورية الإسلامية تمامًا عن مصادر دخلها.

وصل البيان في أعقاب إعلان رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب الأسبوع الماضي عن خطوة وصفها بأنها "أكبر هجوم اقتصادي تم تجميعه على الإطلاق ضد خصم." وأوضح الجهاز الأمني والمالي في واشنطن أن الهدف هو عزل النظام الإيراني حتى يبقى وحيدًا تمامًا.

التحرك الاقتصادي الحالي ينضم إلى العمليات العسكرية والاستراتيجية التي تم تنفيذها مؤخرًا في المنطقة. وأشار في منشور في مجلس الشيوخ إلى أن الرئيس ترامب قد فكك بالفعل القدرات العسكرية لإيران، ودمر تقريبًا 100 بالمئة من مصانعها العسكرية ودفن برنامجها النووي. قال :"الآن، الذراع الاقتصادية للإدارة تدخل حيز التنفيذ الكامل بهدف شل قدرة الدولة على الاستمرار في تمويل مشروعها الإرهابي".